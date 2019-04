Madagascar: « Vazo miteny » - Samoela investira le Glacier

Une soirée enflammée se profile à l'horizon avec Samoela

Pourquoi changer une formule qui gagne ? Samoela en dira autant. Avec son « zara revy masaka be » le chanteur à texte enchaîne les soirées pour le plus grand bonheur de ses inconditionnels. Ce Vendredi, il mettra l'ambiance au Glacier Analakely. Exit les danses « mafana » et faites place à l'ambiance bonne enfant, histoire de sortir des sentiers battus de la « mozika tropikaly » dans les lieux.

Comme d'habitude, Samoela entraînera son public dans son petit monde à lui en sillonnant les années épique de ses dix albums à travers des morceaux comme « Ikalakely », « Soly », « havako mamomamo ». Evidemment, ses opus tels que « Mampirevy » et « Radion'ambanivolo » seront également à l'ordre du jour. Toujours accompagné de ses complices de scène, il partagera avec son public cette musique exaltante qui a su s'imposer au fil des ans.

Petit retour sur la carrière de Samoela, cet enfant terrible de la chanson à texte malgache. Avec Samoëla, les chansons à texte, on ne s'en lasse jamais! Sans langue de bois, des paroles directes, la signature de Samoëla ne change point. Gagnant en maturité sur le côté technique, et mettant plus d'accent sur les influences du terroir, les titres comme « Hetsika », « Izy irery » ou encore « Mambabo » séduisent toujours autant des mélomanes. Cependant, ses titres plus récents n'atténuent en rien la notoriété de ses anciens morceaux et ses slows qui sont d'inégales papillotes mélodiques et des occasions de s'évader.