Togo: 3 responsables du PNP soumis à interrogatoire par le SRI

Par un communiqué signé de son Secrétaire général, le parti de Tikpi Atchadam entend "rappeler que seule la stratégie de la non-violence conduira le peuple togolais à la victoire" et que "c'est pourquoi à chaque fois, le pouvoir cherche à pousser le peuple à la violence".

Dans ce document signé par Dr Kossi Sama, le PNP informe qu' "en ce moment même, en plus de trois responsables de la sécurité du président du parti enlevés à domicile et encore en détention arbitraire dans les locaux du Service de renseignement et d'investigation (SRI), trois responsables du parti sont soumis, depuis hier, au SRI, à un interrogatoire dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants".

Toutefois, pour demeurer "fidèle à son principe de non-violence, le Bureau national du Parti National Panafricain demande aux populations en général, aux militants et sympathisants du parti en particulier, d'observer la retenue et de garder leur calme habituel".

Aux côtés des personnes entendues par le SRI, c'est Me Benoit Afangbédji qui travaille dure sur cette affaire, indique aussi le parti.

Appelant une nouvelle fois l'opinion nationale et internationale à témoin sur la situation de non-droit faite de violations graves, massives et répétées des libertés et droits humains dans notre pays le Togo, le PNP rappelle que "le bilan de la marche pacifique du 13 Avril 2019 pour exiger la mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la CEDEAO est lourd : le jeune Ouro Sama Zeynidine, militant du PNP abattu par les militaires à Bafilo ; des dizaines d'arrestations arbitraires sur l'ensemble du territoire national ; de nombreux blessés (femmes et hommes) ; saccage par les militaires du domicile privé de Tikpi Atchadam, Président du PNP".