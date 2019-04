Algérie: Nécessité de s'adapter aux nouveautés de prise en charge des enfants autistes

Sidi Bel-Abbes — Les participants au deuxième colloque national sur l'insertion sociale des autistes, organisé lundi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de s'adapter aux nouveautés et à l'évolution de la prise en charge des enfants autistes.

La présidente du colloque, professeur Waheb Mehdia a abordé, dans sa communication sur l'autisme et les troubles du comportement, les voies de prise en charge des autistes et leur insertion, soulignant que l'adaptation à l'évolution scientifique de prise en charge de l'autisme nécessite une coordination entre toutes les parties impliquées dans l'insertion sociale, scolaire, professionnelle et sanitaire de cette frange.

Au passage, elle a mis l'accent sur l'importance d'accompagnement des parents d'enfants autistes pour leur assurer une prise en charge totale et les aider à s'intégrer et à développer leurs capacités.

Dans ce cadre, elle a insisté sur le rôle de la société en œuvrant à développer les capacités de cette couche et à l'insérer dans la société en adéquation avec l'évolution scientifique et technologique dans le monde.

Cette rencontre, initiée par la faculté des sciences sociales et humaines de l'université "Djilali Liables" de Sidi Bel-Abbés, a vu la présence d'universitaires, de psychologues et de médecins résidents qui ont traité des moyens de prise en charge des enfants autistes et leur insertion dans la société.