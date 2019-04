Angola: Le pays et le Congo s'attachent au renforcement de la coopération bilatérale

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Muanda, a abordé lundi les problèmes liés au renforcement et au contrôle de la sécurité de la frontière commune, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à l'immigration clandestine, lors d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de la République du Congo, Raymond Zéphirin Mboulou.

Selon un communiqué de presse de la mission diplomatique angolaise, les deux interlocuteurs ont analysé l'état d'avancement des travaux des comités d'experts sur la frontière maritime et ont également souligné les liens existant entre l'Angola et le Congo, ainsi que l'engagement des présidents angolais et congolais, respectivement João Lourenço et Denis Sassou Nguesso, pour la création de conditions propices au bien-être des peuples respectifs.

Vicente Muanda et Raymond Zéphirin Mboulou ont également parlé de la mise en place du buste du défunt président angolais António Agostinho Neto à l'aéroport international Agostinho Neto de Pointe-Noire, à la mémoire du premier président de l'Angola.

Inaugurée récemment par le président Denis Sassou Nguesso, lors d'une cérémonie marquant le "baptême" du nouveau terminal de l'aéroport international António Agostinho Neto, de Pointe-Noire, cette structure intègre la modernité et l'authenticité de l'art technologique, avec le nom du père de la l'indépendance de l'Angola.

A cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de la République du Congo a exprimé son intérêt pour une visite officielle en Angola, à partir de fin mai 2019, afin d'examiner avec son homologue angolais, Angelo da Veiga Tavares, l'état de coopération entre les deux départements ministériels.

Les Républiques d'Angola et du Congo entretiennent d'excellentes relations de coopération dans les domaines politico-diplomatique, des transports, du pétrole, du commerce, du tourisme, de l'environnement, etc., ainsi que dans le cadre des institutions internationales et régionales dont elles sont membres.