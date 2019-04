Afrique: L'Angola au Forum régional africain sur le DD 2019

Luanda — La ministre de l'Environnement, Paula Francisco, se rendra ce mardi à Marrakech, Royaume du Maroc, où elle représentera l'Angola à la 5ème édition du Forum régional africain sur le développement durable (DD2019), du 16 au 18 avril.

Le forum a été convoqué par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) en collaboration avec les organisations régionales et le système des Nations Unies.

Sous le thème "Donner des moyens d'action aux populations et d'assurer l'inclusion et l'égalité, l'événement vise à faire progresser la mise en œuvre des deux objectifs de développement durable (ODD) et de l'Agenda 2063 de l'Afrique.

Avec la participation de ministres africains et de représentants d'organisations internationales et régionales, cet événement est une étape clé dans le processus de préparation de l'Afrique au Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF, sigle en anglais) qui se tiendra à New York au mois de juillet de cette année.

Les objectifs de développement durable incluent une éducation de qualité, le travail décent et la croissance économique, la réduction des inégalités, l'action pour le climat, la paix, la justice et des institutions fortes et partenariats pour les objectifs.

Les participants au forum discuteront de cinq thèmes choisis par l'ONU dans le contexte des objectifs de développement durable de 2019.

Cet événement permettra également à la région d'Afrique de formuler des contributions pour la session de haut niveau du HLPF du septembre 2019, qui traitera des problèmes spécifiques rencontrés par l'Afrique dans la mise en œuvre des ODD, des lacunes et des leviers du changement pour accélérer la mise en œuvre.

Le 4ème Forum régional africain pour le développement durable, tenu à Dakar du 3 au 4 mai 2018, a approuvé les principaux messages de la session de 2018 du Forum politique de haut niveau de l'ONU sur le Développement durable.

Le rapport de la réunion comprend plus de 50 messages clés sur les Objectifs de développement durable : eau propre et assainissement; villes et communautés durables ; consommation et production responsables; partenariats pour les objectifs, entre autres.

Plus de 300 représentants de gouvernements, d'organisations intergouvernementales, de grands groupes et d'autres parties prenantes ont participé au forum, qui s'est réuni sous le thème "Transformation pour des sociétés durables et résilientes".