Sénégal: Passation de service au ministère des affaires étrangères - Amadou Ba prend le relais de Sidiki Kaba

La passation de service entre l'ex-ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, et son successeur Amadou Ba a eu lieu hier, lundi 15 avril 2019. Occasion pour le ministre sortant de revenir sur les grandes lignes qui caractérisent la diplomatie sénégalaise, à savoir la diplomatie de bon voisinage, la diplomatie économique et la diplomatie de paix et de sécurité.

Quant à son successeur Amadou Bâ, il a assuré que malgré le contexte difficile dans lequel il prend ce poste, il fera tout pour prendre en compte les ambitions diplomatiques du président de la République.

Après avoir félicité son successeur au ministère des Affaires étrangères Amadou Bâ, Me Sidiki Kaba qui occupe actuellement la fonction de ministre des Forces armées a tenu à relever en effet que le «Sénégal est un petit pays avec une forte diplomatie». Pour autant, a-t-il fait remarquer

Il est important de maintenir cette bonne diplomatie parce que « c'est elle qui a permis d'avoir le concours et le vote des différents Etats pour le conseil de sécurité de l'Onu, au niveau du Conseil des droits de l'homme et au niveau de la présidence du Conseil des droits de l'homme pour occuper les grands postes dans la gouvernance mondiale ».

Le désormais ancien chef de la diplomatie sénégalaise s'exprimait lors de la passation de service au ministère des Affaires étrangères tenue hier, lundi 15 avril 2019. Et de poursuivre : « La diplomatie est un instrument de la politique étrangère définie par la Constitution ».

Qui plus est, il ajoutera qu'à l'article 42 de la Constitution du Sénégal, il est stipulé que : «le président de la République détermine la politique de la nation» et dans l'article 46: «le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères».

A l'adresse du nouveau patron de la Chancellerie, il dira donc : « Vous avez la charge de recevoir les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères qui seront accrédités à vos cotés».

Poursuivant ses propos, il dira : « Vous avez l'occasion de pouvoir définir et traduire en acte ce qui est la politique étrangère du Sénégal et ces actes diplomatiques vont concrétiser la politique étrangère du président de la République ».

Me Sidiki Kaba finira par rappeler les trois grandes lignes qui caractérisent la diplomatie sénégalaise: La diplomatie de bon voisinage, la diplomatie économique et culturelle et la diplomatie de de paix et de sécurité.

A la suite de Sidiki Kaba, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a fait savoir qu'il occupe cette fonction dans un contexte difficile.

«Je suis bien placé, je viens du ministère de l'Economie et des finances, je connais bien les contraintes budgétaires, j'échangeais beaucoup avec le ministre des Affaires étrangères.

Je connais aussi quelques difficultés rencontrées par les ambassades et les diplomates ça et là». L'ex-argentier et nouveau chef de la diplomatie sénégalaise assurera dans la foulée qu'il fera tout pour prendre en compte les ambitions diplomatiques du président de la République.

Pour lui, le Sénégal étant un pays en voie de développement, les questions essentielles se trouvent à l'extérieur. «Mais j'aurai la possibilité d'appréhender les problèmes et de proposer des solutions.

Je ne dis pas que tous les problèmes seront réglés mais au moins, pour ce qui concerne l'aspect financier, les questions doivent être bien identifiées. Il nous appartient de prendre les orientations très précises du président de la République».