Congo-Brazzaville: Musique - Kevin Mbouandé en concert à Tata Loboko

Après une prestation exceptionnelle à la hauteur de sa réputation, l'année dernière, le patron du groupe brazzavillois Patrouille des stars revient dans la ville de Pointe-Noire pour un nouveau spectacle, le 1er mai.

Auteur et compositeur de plusieurs albums, mêlant avec brio la rumba et le ndombolo, Kevin Mbouandé s'est forgé une identité artistique remarquable qui a fait de lui l'un des musiciens les plus adulés du pays. Élu simultanément meilleur artiste de l'année en 2018 et 2019, par l'émission "Studio 210" de la chaîne nationale et aux Sanzas de Mfoa, le patron de Patrouille des stars continue de captiver les mélomanes.

En effet, c'est dans le même stade Tata Loboko qu'il a donné son tout dernier show ponténégrin, en septembre2018. Ce jour-là, le public s'était déplacé en masse. Près de huit mille spectateurs, petits et grands, de tous les milieux confondus, avaient honoré la fête au rythme des tubes de la star brazzavilloise.

Le 1er mai donc, Kevin Mbouandé et Patrouille des stars seront une fois de plus au stade Tata Loboko pour une nouvelle prestation. La rumba et le ndombolo prendront tranquillement les commandes d'une soirée folle en musique. Ainsi, l'artiste ne se privera pas d'interpréter les morceaux de son nouvel album baptisé "312 métaphysique".

Notons que ce concert sera un savant mélange d'anciennes et de nouvelles chansons. Avec une énergie débordante et une voix homogène, Kevin Mbouandé amènera ses fans au firmament, l'éclectisme et la qualité de ses chansons vont séduire une fois de plus le public de Tata Loboko qui sans nul doute saluera sa performance tout en lui réservant un triomphe mérité.