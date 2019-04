Sénégal: Ministère de la culture - Abdou Latif Coulibaly passe le témoin à Abdoulaye Diop

La passation de service entre le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et le ministre sortant Abdou Latif Coulibaly a eu lieu hier, lundi 15 avril. En cette circonstance, Abdou Latif Coulibaly n'a pas manqué d'adresser au nouvel entrant ses félicitations avant de lui souhaiter une bonne chance dans la conduite des affaires culturelles.

Le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a pris fonction hier, lundi 15 avril. Lors de la passation de service, le ministre sortant Abdou Latif Coulibaly a d'abord souhaité la bienvenue son remplaçant avant de dresser un bilan des résultats obtenus au sein du ministère de la Culture pendant les 19 mois de sa mission.

« Je souhaite la bienvenue et je suis confiant parce que vous trouverez en place un personnel extraordinaire, des cadres avec une finesse d'esprit et l'ouverture d'esprit qui rassurent.

J'ai eu le privilège pendant 19 mois de participer à la construction d'une identité nationale, à sa consolidation. C'est avec le cœur léger que je pars mais confiant également par rapport à votre venue dans ce ministère », a déclaré Abdou Latif Coulibaly.

Il a par ailleurs encouragé son remplaçant pour la suite du fonctionnement de ce département ministériel.

« Nous nous connaissons depuis longtemps et je sais quel est votre engagement et votre détermination à travailler, partout ou vous êtes passés, vous l'avez fait avec rigueur et efficacité. Je vous félicite pour avoir bénéficié de la confiance du Président de la République pour venir occuper ce ministère », dit Abdou Latif Coulibaly.

Non sans se réjouir des « enseignements » acquis à la tête de cette institution. « Je quitte officiellement mes fonctions de ministre de la Culture, mais j'ai la prétention d'avoir la passion de la culture et d'être avec beaucoup de prétention un homme de culture.

Je reste dans la famille et merci pour le respect et la cordialité qui nous entourent ». Au terme de sa mission, Abdou Latif Coulibaly a remercié les directeurs généraux et des personnels du ministère de la Culture.

Pour sa part, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a tenu à féliciter le ministre sortant. « Je tiens à féliciter le ministre sortant Abdou Latif Coulibaly pour l'important travail qu'il a accompli et les chantiers aussi qu'il a ouverts.

Mon bréviaire, je m'inscrirais dans la continuité pour consolider les acquis et parachever les chantiers ouverts par mon prédécesseur » a-t-il fait savoir.

Sur ce, ajoutera-t-il, « je compte m'appuyer sur l'ensemble des directions et services des projets du programme de développement afin de mener à bien cette mission ». Mieux, dit-il, « le Chef de l'Etat a inscrit sa deuxième mandature sous le sceau du fast track.

A cet effet, je compte sur chacun et chacune d'entre pour travailler vite et bien dans la satisfaction de l'autorité et aux usagers ». La cérémonie de passation de service s'est close par une remise de cadeaux à Abdou Latif Coulibaly.