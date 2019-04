Cameroun: Manuels scolaires - De nouveaux programmes pour les classes de 2nde en étude

Le sujet est au cœur de la 16e session restreinte d'évaluation ouverte hier à Yaoundé par le président du Conseil d'agrément, Jean Paul Komon.

Dès la prochaine année scolaire, les programmes des Secondes vont connaître un changement. C'est l'une des résolutions de la 16e session restreinte d'évaluation des manuels scolaires qui se tient depuis hier à Yaoundé, sous la présidence de Jean Paul Komon, président du Conseil d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique. Le 23 août 2018, le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga signait un arrêté rendant officiels les nouveaux programmes des classes de Se conde. Lesquels appellent la production de nouveaux ouvrages.

« Une quinzaine d'éditeurs se sont attelés à produire des manuels conformes à ces nouveaux programmes. Et cette session qui est limitée à la seule classe de 2ndede l'Enseignement secondaire général va donc étudier ces différents manuels afin d'en dénicher les meilleurs qui seront plus tard proposés dans chaque discipline et utilisés en cours à partir de la prochaine rentrée scolaire», a confié le Pr. Marcelin Vounda Etoa, secrétaire permanent du Conseil d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique.

En effet, il s'agit d'une réforme progressive où les inspecteurs en charge de la réflexion sur les programmes sont appelés à travailler d'un niveau à un autre. « Cette réforme a commencé par le premier cycle, de la sixième en troisième, et cette année nous sommes rendus à la classe de Seconde. L'année prochaine, nous serons en Première et deux ans plus tard, nous allons boucler avec la Terminale. Nous aurons ainsi reformé les manuels pour les mettre en conformité avec les curricula nouveaux, de la sixième en Terminale», a poursuivi le Pr. Marcelin Vounda Etoa.

Prennent part à cette session d'évaluation, des experts venus du ministère des Enseignements secondaires et des spécialistes internationaux. « Nous avons pour chaque manuel, au moins deux évaluateurs. Un expert du contenu des ouvrages et un évaluateur technique spécialisé dans le secteur de l'édition », a expliqué le secrétaire permanent du Conseil. Ces regards posés sur chaque manuel soumis à une évaluation critique seront déterminants pour le choix des ouvrages mis à la disposition des élèves.

« Tous les manuels en usage de la maternelle en Terminale vont rester les mêmes à l'exception de ceux de la classe de seconde francophone de l'Enseignement secondaire général qui sont évalués en ce moment (hier,Nldr) », a conclu Marcelin Vounda Etoa. Signalons que les manuels agréés ont une validité de six ans, conformément aux dispositions du texte du Premier ministre de 2018. Les travaux ouverts hier, prendront fin le 20 avril prochain.