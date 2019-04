Sénégal: 2135 cas de grippe équine recensés à Kaolack (service élevage)

Kaolack — Au total, 2135 cas de grippe équine ont été enregistrés dans la région de Kaolack, dans le centre du pays, a appris l'APS mardi du docteur Mamadou Lamine Diallo, chef du service régional de l'élevage et des productions animales.

"A la date du 12 avril 2019, nous avons recensé et traité, dans la région de Kaolack, 2135 cas de grippe équine dont 668 cas de perte d'âne et 19 de chevaux, soit une mortalité de 0, 4 %", a-t-il indiqué lors d'un entretien avec l'APS.

Le docteur Diallo a également évoqué la présence suspecte de deux formes de maladie dans la région de Kaolack, notamment la "gourme équine", causée par une bactérie et la "grippe équine" provoquée par deux sous-types de virus.

"Pour la gourme équine, les traitements à base de pénicilline sont efficaces alors que la grippe équine est une maladie virale qu'on ne peut pas traiter. Cependant nous luttons contre la surinfection", a-t-il expliqué.

S'agissant du dispositif de suivi et de prise en charge, Diallo a rappelé le déplacement sur Kaolack du responsable du Bureau de surveillance épidémiologique et un appui de la tutelle en médicaments vétérinaires, notamment des antibiotique et de la vitamine.

Le chef du service régional de l'élevage et des productions animales a, par ailleurs, insisté sur l'importance de la sensibilisation menée auprès des éleveurs et des élus locaux dans la stratégie de limitation de la transmission, reposant sur l'enfouissement et la destruction des cadavres d'animaux.

"Nous demandons aux éleveurs de déclarer très tôt les cas et d'éviter le contact entre les animaux infectés et les autres animaux", a-t-il ajouté.