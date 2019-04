Afrique: L'Algérie sollicite un match amical contre la RDC avant la CAN

La Fédération algérienne de football, FAF, a sollicité dimanche un match amical opposant les Fennecs d'Algérie aux Léopards de la RDC, avant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), dans une lettre adressée à la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Dans cette lettre, le Secrétaire Général de la FAF, Saad Mohamed, se réfère aux accords verbal qui ont eu lieu entre les deux managers généraux de ces deux équipes nationales en marge de la cérémonie de tirage au sort, vendredi dernier, au Caire, en Egypte.

La Fédération algérienne demande à la FECOFA de bien vouloir confirmer la disponibilité des Léopards à jouer un match amical contre les Fennecs, le 16 juin, en Espagne, dans un lieu qui reste à déminer.

Pour rappel, l'Algérie fait partie du groupe C, en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie. Tandis que la RDC évoluera ensemble avec l'Egypte, le Zimbabwe et l'Ouganda.

C'est dans ce contexte que Florent Ibenge dit envisager aussi un match amical contre le Sénégal : "on s'est convenu de pouvoir jouer avec l'Algérie parce qu'on est dans un même groupe avec l'Égypte. Et comme on a aussi le Zimbabwe, j'ai eu le contact avec un pays de l'Afrique australe. Aussi, comme on va également jouer contre l'Ouganda, il faut qu'on joue en amical avec le Sénégal", a annoncé le sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo. Et de préciser : "J'ai parlé avec l'entraîneur sénégalais que je connais, on est d'accord mais maintenant, il faut trouver les bonnes dates et les endroits. Les négociations sont avancées, mais on n'a encore rien signé."