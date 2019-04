Afrique: Préparation de la CAN 2019 - La RDC envisage d'affronter en amical l'Algérie et le Sénégal

Après le tirage au sort de la compétition, l'heure est à présent à la préparation. Des sources de la Fédération congolaise de football association, on envisagerait un match amical avec l'Algérie.

Les Léopards et les Fennecs d'Algérie pourront disputer un match amical, le 16 juin, en Espagne, apprend-on. Dans une correspondance datée du 14 avril et adressée à la Fédération congolaise de football association, la Fédération algérienne de football a formulé une demande dans ce sens, attendant la confirmation des deux sélectionneurs, Djamel Belmadi de l'Algérie et Florent Ibenge de la République démocratique du Congo (RDC).

«Suite à l'accord verbal entre nos deux managers généraux en marge du tirage au sort de la CAN 2019, je vous prie de bien vouloir confirmer la disponibilité de la sélection de la RDC à jouer un match en amical contre notre sélection, le 16 juin, en Espagne, dans un lieu à déterminer ultérieurement», précise la correspondance de l'instance algérienne de football. En effet, les deux sélectionneurs se sont rencontrés le 12 avril au Caire, en Egypte, en marge du tirage au sort des vingt-quatre pays qualifiés à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

La RDC s'est retrouvée dans le groupe A avec le pays organisateur ainsi que le Zimbabwe et l'Ouganda. Or Florent Ibenge est pour une préparation en Italie ou en Turquie. L'Algérie, pour sa part, fait partie du groupe C, avec la Sénégal comme tête de série, le Kenya et la Tanzanie qui prend part à une phase finale de la CAN pour la première fois depuis 1980.

« C'est à mes yeux, un tirage assez équilibré, avec un Sénégal que tout le monde connaît. Les Sénégalais sont favoris dans cette compétition et pas seulement dans notre groupe. Après, il y a le Kenya et la Tanzanie. Ce sont des équipes qu'il va falloir bien étudier. Il va falloir être prêt dès le premier match, face aux Kényans », réagissait le sélectionneur Djamel Belmadi, ancien joueur de Marseille.

Outre l'Algérie, la RDC va s'opposer en amical au Sénégal, a annoncé, le 16 avril, le sélectionneur des Léopards. « On s'est convenu pour pouvoir jouer avec l'Algérie parce qu'on est dans un même groupe avec l'Egypte. Comme on a aussi le Zimbabwe, j'ai eu le contact avec un pays de l'Afrique australe. Comme on va également jouer contre l'Ouganda, il faut qu'on joue en amical avec le Sénégal. J'ai parlé avec le sélectionneur sénégalais que je connais, on est d'accord, maintenant, il faut trouver les bonnes dates et les endroits. Les négociations sont avancées, mais rien n'est encore signé », a laissé entendre Florent Ibenge.