Cote d'Ivoire: Concours de gendarmerie - Voici les conditions

Pour faire acte de candidature au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie, le candidat doit remplir plusieurs conditions.

Il faut être de nationalité Ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, avoir une taille d'au moins 1.68m sous la toise pour les deux sexes.

Le candidat doit être célibataire et titulaire du BEPC, BAC ou d'un diplôme reconnu équivalent reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou de l'enseignement technique. Il faut également jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

Le concours se déroule en trois étapes qui correspondent à des épreuves éliminatoires : d'abord la présélection qui porte sur une épreuve de français visant à tester la capacité des candidats en orthographe et grammaire ; ensuite la visite médicale qui comporte une série d'examens dont le but est la recherche d'affections incompatibles avec le métier de gendarme et la sélection combine des épreuves physiques et écrites dont les buts respectifs sont la recherche et l'aptitude physique et l'appréciation du niveau de culture.