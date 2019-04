Angola: Le gouvernement investit dans le renforcement de la production d'énergie électrique

Lubango — Le gouvernement provincial de Huíla a fait l'acquisition de deux turbines diesel cette année pour renforcer le système d'alimentation en électricité dans les banlieues de la ville de Lubango.

C'est ce qu'a informé mardi le gouverneur de Huíla, Luís Nunes, lors de la première réunion ordinaire du conseil provincial d'auscultation de la communauté, qui a servi à évaluer les 180 jours de sa gouvernance.

Sans déterminer la valeur de l'acquisition, ni l'origine de l'équipement, le gouverneur a dit que dès la saison des pluies, ces deux turbines commenceraient à fonctionner à la centrale thermique d'Arimba, dans la municipalité de Lubango, qui vont produire 50 mégawatts.

Luís Nunes a indiqué qu'en raison de la destruction du pont sur la rivière Kutembo, il était nécessaire d'attendre que les pluies cessent pour transporter les deux turbines à Lubango, en tenant compte de la nécessité de construire un autre passage alternatif facilitant le processus, étant donné sa dimension (pesant chacune 70 tonnes).

Il a ajouté que les travaux avaient commencé avec l'assemblage de deux transformateurs de basse et haute tension dans les quartiers Tchavola, Kwanwa et Tchitutu, en attendant l'installation de deux turbines d'une puissance totale de 50 mégawatts.

La centrale thermique d'Arimba est montée sur une superficie de 12.350 mètres carrés et une sous-station a été construite dans la commune de Quilemba pour répondre aux besoins de la ville pilote locale.

Le projet comprend au total trois réservoirs, un pour le carburant brut et deux pour recevoir le produit déjà traité, d'une capacité de 750 mètres cubes chacun, une salle de commande, un générateur de secours, un nombre égal de transformateurs pour ascenseurs et bâtiments auxiliaires, câbles électriques, vidange de carburant, administration, conciergerie, groupe de pompage, entrepôt et citerne d'eau enterrée.

La ville de Lubango dispose de deux centrales thermiques à moteur situées à Arimba et à Canguinda, qui produisent 40 mégawatts pour plus d'un million d'habitants dans cinq municipalités: Lubango, Chibia, Matala, Humpata et Quipungo.