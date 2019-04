Cote d'Ivoire: Pâquinou festival de Yamoussoukro - Pour la promotion de la culture baoulé et de la salubrité

Cette 6e édition, qui s'est ouverte le 13 pour prendre fin le 21 avril, est placée sous le signe de l'hygiène et la salubrité du cadre de vie des populations de Yamoussoukro.

Abouakouassikro, Kpangbassou, Ngattakro, Subiakro, Nda Konankro sont les cinq villages retenus par le comité d'organisation pour accueillir les festivités éclatées de Pâquinou festival de Yamoussoukro, du 15 au 17 avril.

Pendant que concomitamment le village Paquikro aménagé au bord du lac, en face de l'église Cma, accueille les autres articulations du festival jusqu'à l'apothéose le 21 avril.

Ainsi, depuis le 15, les populations de Yamoussoukro vivent au rythme de la 6e édition de Pâquinou Festival 2019, dont le thème porte sur : « L'hygiène, la salubrité, le cadre de vie ». L'environnement sera donc à l'honneur à travers un concours de propreté entre villages et quartiers de la ville.

Des journées citoyennes de salubrité et d'assainissement ont ouvert le bal

Ce sont d'ailleurs des journées de salubrité et d'assainissement, initiées par le maire Jean Gnrangbé Kouakou et son conseil municipal, qui ont ouvert les festivités le 13 avril. Il s'agissait pour le conseil municipal d'allier l'utile à l'agréable en couplant la célébration avec l'hygiène et un cadre de vie sain.

C'est pourquoi, l'opération de propreté des quartiers et villages de la capitale comprend un volet sensibilisation et un concours pour désigner le quartier ou village le plus propre.

Ce concours a démarré en fait le 25 mars et les lauréats seront connus lors de l'apothéose le 20 avril. En plus des problèmes d'ordures ménagères, Yamoussoukro est un village-capitale avec de nombreuses maisons sans toilettes modernes.

La mairie de Yamoussoukro et une Ong de droit américain (PSI) ont décidé d'unir leurs efforts pour conduire un projet d'assainissement en milieu urbain à travers quatre produits : les wc, les doubles fosses, les puits perdus, la fosse septique et un service de vidange des fosses septiques, d'un coût abordable et offrant des services d'assainissement durables.

Trois cents de ces ouvrages ont déjà été installés dans la commune de Yamoussoukro. Ce programme va permettre aux festivaliers de Pâquinou de passer des moments de fête dans un environnement sain.

La richesse culturelle et gastronomique du peuple baoulé en lumière

Organisé par le conseil municipal, avec l'appui technique de la direction régionale du tourisme et des loisirs, le Pâquinou Festival 2019 présente un programme très alléchant.

En plus des festivités éclatées, le village Paquikro, aménagé au bord du lac, en face de l'église Cma, va enregistrer des expositions commerciales, artisanales et gastronomiques.

Autre articulation, la mise en valeur des danses traditionnelles (Goli, Kotou, Zaouli, Tématé, BoloÏ, Gbo, Adjémlé... ). Ainsi que les traditionnels concours culinaires, de beauté masculine et féminine (Yassoua Klaman, Taloua Klaman)...

Le point culminant de l'acte 6 de Paquinou festival de Yamoussoukro, le 20 avril, enregistrera la présence du ministre de la culture, Maurice Bandaman.