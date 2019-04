Algérie: 100 projets de textes règlementaires pour accompagner l'application de la loi sanitaire

Alger — Prés de 100 projets de textes règlementaires ont été élaborés pour accompagner l'application de la nouvelle loi sanitaire, "selon les priorités", a affirmé mardi le Secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Saïd Harbane.

Intervenant en marge d'une conférence de presse animée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, M. Harbaoui a annoncé "l'élaboration de près de cent (100) projets de texte règlementaires devant accompagner l'application de la nouvelle Loi sanitaire, selon les priorités et les spécificités des dossiers", ajoutant que ces projets de textes avaient été soumis aux experts et à certains acteurs pour enrichissement.

Parmi les structures et les dossiers concernés par ces textes, le même responsable a cité l'Agence nationale du médicament, et ce dans l'objectif de déterminer ses missions et sa place, l'Observatoire national de la santé qui requiert également la consultation de certains acteurs du domaine en vue d'optimiser les activités, outre les textes relatif à la gestion et la création de quelques Etablissements hospitaliers publics (EHP), Etablissements hospitaliers spécialisés (EHS) et Centres hospitalo-universitaires (CHU).

A ce sujet, M. Harbane a affirmé que la création et la gestion de certains établissements hospitaliers de santé et des Services d'aide médicale urgente (SAMU), exigent "réflexion et précision autour des lois d'application, en vue d'éviter les erreurs dans lesquels est tombé, auparavant, le ministère, ce qui a fait que ces établissements fonctionnent, à ce jour, sans statuts devant régir leur gestion".

Dans ce contexte, le même responsable a rappelé le nombre des établissements, dont l'annonce de la création s'est faite lors du dernier Conseil des ministres et qui sont au nombre de 19 établissements hospitaliers publics (EHP), 5 Etablissements hospitaliers spécialisés (EHS), outre 14 hôpitaux programmés prochainement.