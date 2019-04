Afrique: CAN 2019 - Pour Fiston Abdul Razak, le Burundi peut se qualifier

Le Burundi s'est qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. En Egypte pour la phase finale de la CAN 2019, les Intamba mu rugamba sont logé dans le groupe B avec le Nigeria, la Guinée et le Madagascar. L'équipe nationale du Burundi a terminé invaincu la phase des éliminatoires de la poule C. Celle-ci était constituée du Mali, leader du groupe, du Burundi, du Gabon et du Soudan du Sud.

Au micro de Football365 Afrique, Fiston Abdul Razak, le buteur du Burundi, a réagi à la suite du tirage au sort de la CAN 2019. « Le Nigeria c'est costaud, mais ça reste normal (sic). Si tu regardes le Nigeria des années d'avant, tu t'aperçois que celui d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On peut gagner contre le Nigeria, mais aussi contre la Guinée et Madagascar. C'est possible, assure l'attaquant. Le premier match contre le Nigeria ? J'en suis très content, poursuit Fiston Abdul Razak. Tout le monde dit que le Nigeria est costaud et va passer, j'ai même vu des commentaires qui disaient que le Nigeria terminerait à coup sûr premier du groupe. J'aime l'idée de commencer contre eux. Ils ne nous connaissent pas, et ils vont être surpris. On a joué contre le Gabon, qui est costaud, et contre le Mali, qui est costaud aussi, et on n'a perdu aucun match. On a l'habitude. On peut se qualifier ! »