Afrique: CAN 2019 - Les Ecureuils du Bénin affichent leur sérénité

Neuf longues années que le Bénin n'avait plus goûté à la Coupe d'Afrique des nations. Après avoir conclu avec brio une solide campagne d'éliminatoires en battant le Togo (1-0), les Écureuils ont assuré leur participation à la CAN-2019, la quatrième après 2004, 2008 et 2010.

Pour la CAN 2019, le Bénin se retrouve dans le groupe F qui est composé du Tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations à savoir le Cameroun, et bien d'autres grands noms du foot africains le Ghana et la Guinée-Bissau. Le Bénin dont l'équipe est en construction se retrouve dans une poule apparemment difficile à jouer. Michel Dussuyer et ses poulains auront du grain à moudre en Egypte dès l'entame de la compétition.

« Le Bénin n'est plus une petite équipe en Afrique et dans le monde, il fait partie du top 20 africain. Nous ferons tout pour tutoyer toutes les équipes de cette poule F. Aucune équipe de notre poule n'est à sous-estimer et nous allons tout faire pour passer au moins l'étape du premier tour. Nous avons les armes pour y arriver ; il suffit juste de se concentrer et travailler avec le plus grand sérieux possible », déclare à Football365 Afrique le défenseur (ou milieu défensif) Chamss Deen Chaona, sociétaire du SC Nejmeh, dans l'élite libanaise.

« Il va falloir se battre et jouer tous les matchs à fond quelque soit l'adversaire en face. Nous devons être concentrés chaque seconde, chaque minute et montrer notre réelle valeur. Beaucoup ignorent notre vraie valeur mais le public béninois compte sur nous ; à nous de montrer que nous sommes forts », résume de son côté pour Football365 Afrique l'ancien Rennais Cédric Hountondji, transféré cet hiver au Levski Sofia.

« Plus rien ne fait peur aux Ecureuils du Bénin, nous avons assez appris de nos erreurs et de nos participations du passé et je pense qu'avec le respect des consignes de notre entraîneur et notre détermination, nous ferons mal dans notre groupe. Nous constituerons un os dans la gorge de tous nos adversaires », réagit enfin le joueur local Patrick Sédjamè (Buffles du Borgou FC).