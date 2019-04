Cote d'Ivoire: Centenaire de l'OIT à Abidjan - Pascal Abinan égrène les actions du gouvernement en faveur du monde du travail

La création d'emplois décents et l'amélioration du mieux-être des travailleurs sont inscrites en priorité dans l'agenda du gouvernement ivoirien. Et des réponses sont apportées aux préoccupations sociales des travailleurs ivoiriens.

C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan, jeudi 11 avril dernier lors de la célébration du centenaire de l'Organisation Internationale du Travail ( OIT) à Pullman hôtel d'Abidjan. Et ce, autour du sous-thème « Faire progresser la justice sociale, promouvoir le travail décent ».

Cette célébration a été diffusée en streaming dans 24 villes du globe. Le ministre de l'Emploi a relevé que les questions sociales prises en charge par l'OIT sont au cœur de la politique menée par le Président de la République Alas- sane Ouattara qui a fait de l'année 2019, celle du social en terre ivoirienne.

Ce programme social en cours, a-t-il rassuré, permettra d'apporter encore plus efficacement et plus rapidement, des réponses aux différentes préoccupations sociales des travailleurs. Selon Pascal Abinan, la Côte d'Ivoire travaille en étroite collaboration avec l'OIT sur les questions sociales.

Le pays, a-til expliqué, qui a adhéré à l'OIT au lendemain de son indépendance, s'est approprié les valeurs promues par l'organisation pour améliorer les conditions de vie et de travail des Ivoiriens.

Mieux, il a fait remarquer que de nombreux efforts ont été faits pour un mieux-être des travailleurs en Côte d'Ivoire. «Au nombre de ces avancées, le code du travail dont nous nous sommes dotés en 2015.

Cette loi consolide les options prises par le gouvernement en matière de travail. Notamment la reconnaissance du droit d'être un enfant, d'aller à l'école et de se former, du droit de s'affilier librement à un syndicat, du droit de travailler en toute sécurité et d'être traité avec dignité » a-til égrené.

Le représentant de l'OIT, pour sa part, a invité les gouvernants à jeter un regard prospectif sur l'avenir du travail qui passe inéluctablement par la promotion du travail décent dans les économies rurales et informelles, ainsi que des chaines de valeur pour générer des emplois décents en Afrique, terre de potentialités.

Au nom de la Confédération générale des Entreprises de Cote d'Ivoire (Cgeci), Mme Martine Coffie Studer a signifié que sa structure va œuvrer pour un travail décent.

Il est bon de noter que l'OIT a été créée en 1919 par la Commission de la législation internationale du travail et sous l'égide du traité de Versailles qui mettait fin à la première guerre mondiale.

Cette organisation a pour mission de promouvoir la justice sociale, les droits de l'Homme et les droits du travail.