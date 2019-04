Maroc: Turkish Airlines lance une nouvelle ligne directe reliant Marrakech à Istanbul

La compagnie aérienne dessert désormais 308 destinations dans 124 pays

La compagnie aérienne Turkish Airlines vient d'ajouter à son vaste réseau une nouvelle ligne reliant Marrakech à Istanbul. Un avion de ladite compagnie a atterri, lundi après-midi, à l'aéroport international de Marrakech-Menara, marquant ainsi l'inauguration de cette nouvelle ligne directe entre la ville d'Istanbul et la cité ocre. A son arrivée sur le tarmac de l'aéroport, l'avion de la compagnie aérienne turque, un Boeing "777-300 ER", a été accueilli par le salut traditionnel aux canons à eau.

Une cérémonie a également été organisée à l'aéroport pour célébrer cet événement, en présence notamment de dirigeants de la Turkish Airlines, de responsables de l'aéroport de Marrakech-Menara, d'élus locaux ainsi que de représentants de plusieurs médias marocains et turcs. La nouvelle desserte sera opérée à hauteur de cinq vols par semaine, tous les jours sauf le mardi et le jeudi. Ainsi, Marrakech devient la 56ème destination africaine de la compagnie turque, dont le vaste réseau sur le continent dépasse ceux de toutes les autres entreprises aériennes. En comptant le lancement du vol vers Marrakech, Turkish Airlines dessert désormais 124 pays et 308 destinations dans le monde.

Dans leurs interventions à l'occasion de la cérémonie d'inauguration, plusieurs responsables turcs et marocains ont salué l'ouverture de cette liaison aérienne, tout en soulignant que cette desserte va permettre de renforcer et de consolider davantage les liens entre le Maroc et la Turquie. «Avec l'aéroport d'Istanbul, une nouvelle ère a commencé dans l'aviation mondiale», a souligné Ahmet Olmuştur, directeur du marketing de Turkish Airlines. «Notre nouveau centre d'opérations nous offre une occasion importante d'améliorer encore les performances de notre réseau de vol au niveau mondial», a-t-il ajouté. «Nous travaillons sur de nouvelles stratégies pour tirer parti de cette opportunité et Marrakech occupera toujours une place particulière pour nous, car c'est la première destination que nous avons ajoutée depuis notre nouveau hub, l'aéroport d'Istanbul», a affirmé Ahmet Olmuştur, avant de conclure : « Nous sommes heureux de transporter nos passagers dans la ville ocre grâce à notre expérience de voyage privilégiée».

De son côté, Hamid Mokadem, directeur du Pôle Exploitation aéroportuaire à l'Office national des aéroports (ONDA), a précisé que «l'ONDA, dans le cadre de ses missions, est engagé à accompagner l'ensemble des compagnies qui désirent desservir soit l'aéroport de Marrakech-Menara, soit les autres infrastructures aéroportuaires du Royaume et ce, en assurant la qualité des services à même d'offrir une expérience mémorable aux passagers». Il a également rappelé que l'aéroport de Marrakech-Menara enregistre aujourd'hui une augmentation de 20 à 25% du trafic aérien, notant qu'en 2018, l'aéroport de la cité ocre a traité plus de 5,3 millions de passagers, soit plus de 25% du trafic passager au niveau national.

Il est enfin à rappeler que Turkish Airlines, fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions seulement, dispose actuellement d'une flotte de 332 avions et est membre du réseau "Star Alliance".