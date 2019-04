Cote d'Ivoire: MCC - Les autorités des gouvernements américain et ivoirien célèbrent le lancement d'une Direction du Genre en Côte d'Ivoire

Les autorités des gouvernements américain et ivoirien ont célébré ce mardi le lancement d'une nouvelle Direction de l'Egalité et de l'Equité au sein du ministère ivoirien de l'Education nationale.

La mission de cette direction sera d'améliorer l'éducation et la formation des filles et des femmes afin d'augmenter la main d'œuvre disponible et répondre aux besoins du secteur privé ivoirien.

Karen Sessions, vice-présidente pour les relations avec le Congrès et les Relations publiques du Millennium Challenge Corporation (MCC); Ivanka Trump, conseillère Spéciale du président américain Donald J. Trump; et Mark Green, Administrateur de l'USAID, ont pris part avec les responsables ivoiriens, notamment le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, et la ministre de l'Éducation Nationale, Kandia Camara à ce lancement, qui impliquait la signature d'un arrêté ministériel rendant opérationnel la nouvelle Direction du Genre.

«C'est une étape importante dans le partenariat MCA-Côte d'Ivoire, qui augmentera les perspectives économiques pour les femmes et les filles», a déclaré Karen Sessions, vice-présidente du département des Relations avec le Congrès et des Relations Publiques du MCC.

"L'autonomisation des femmes et des filles est essentielle à la réalisation de la mission du MCC qui consiste à réduire la pauvreté par la croissance économique. »

La Direction du Genre est une condition préalable au financement du projet «Compétences pour l'employabilité et la productivité» du programme Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant total de 524,7 millions de dollars qui a une durée de cinq ans.

Le pays est également en train de définir une nouvelle politique sur le genre dans l'éducation afin de promouvoir l'égalité et l'autonomisation économique des femmes.

Le programme Compact a été élaboré conjointement par MCC et le gouvernement de Côte d'Ivoire sur la base d'une analyse des contraintes à la croissance économique du pays, notamment la faible disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et les difficultés liées au transport de marchandises et de personnes.

Le projet «Compétences pour l'employabilité et la productivité» permettra d'accroître l'accès à l'enseignement secondaire et à la formation des enseignants à travers des reformes institutionnelles, l'introduction d'un nouveau modèle de formation professionnelle et la construction d'environ 84 nouveaux Collèges de proximité, de deux centres de formations des enseignants (ENS) et jusqu'à 4 nouveaux centre de formation professionnelle.

Les investissements du MCC dans les transports sont conçus pour faciliter les échanges, créer de nouvelles opportunités commerciales et réduire les coûts de transport.

Dans les pays partenaires du monde entier, le MCC s'emploie à réformer les politiques et les institutions qui ont trop longtemps freiné les femmes et à supprimer les obstacles qui les empêchent de s'impliquer pleinement dans les économies de leurs pays.

L'autonomisation des femmes renforce les économies, accroît les revenus des ménages et augmente les bénéfices des entreprises.

Chaque programme MCC exige que le pays partenaire adopte un plan Genre et Inclusion Sociale, qui fournit une feuille de route complète pour lutter contre les inégalités sociales et celles basées sur le genre.

Le MCC est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui œuvre à réduire la pauvreté dans le monde grâce à la croissance économique.

Fondé en 2004, le MCC offre des subventions et une assistance d'une durée limitée aux pays pauvres qui répondent à des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, allant de la lutte contre la corruption au respect des droits démocratiques.