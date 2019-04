Mali: Coopération économique avec la Turquie - Un forum d'affaires s'ouvre ce mercredi à Bamako

L'information a été donnée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali (CCIM). C'était le jeudi dernier lors d'une réunion préparatoire des rencontres B to B devant avoir lieu entre opérateurs économiques maliens et turcs.

Cette séance de travail était présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce et de la Concurrence, Adama Yoro Sidibé.

On y notait la présence du président de la CCIM, Yousouf Bathily, du conseiller commercial à l'ambassade de Turquie au Mali, Emre Özköse et d'un parterre d'opérateurs économiques maliens et turcs.

Selon les organisateurs, cette rencontre préparatoire visait à informer et sensibiliser le maximum d'opérateurs économique, afin qu'ils puissent prendre part à ce «grand rendez-vous d'affaires» entre Maliens et Turcs.

A ce sujet, le président de la CCIM a fait un rappel. « Ce forum, très important pour nous, est un accord signé devant les deux chefs d'Etat à Istanbul, en juin 2014, au profit de la CCIM et son partenaire DEIK qui a en charge la promotion d'exportation des produits turcs» a indiqué Yousouf Bathily,

«C'est à ce titre que ce forum, organisé par la CCIM et son partenaire turc DEIK, regroupera les opérateurs économiques turcs et maliens de plusieurs secteurs d'activités.

Il s'agit notamment des domaines de l'énergie, des télécommunications et technologies, de l'équipement et des BTP, des équipements militaires », a détaillé le président de la CCIM.

Selon les organiseurs, des rencontres B to B sont prévues à cet effet. Ce qui offrira à chaque acteur la possibilité d'identifier un domaine d'intervention, afin de prendre attache avec un opérateur turc intervenant dans ce secteur.

A cet effet, une forte délégation d'hommes d'affaires turcs est attendue à Bamako dans les jours à venir.

Quant au secrétaire général du ministère du Commerce et de la Concurrence, il a salué cette initiative. Aussi, Adama Yoro Sidibé a exhorté les opérateurs économiques à profiter de cette grande opportunité.