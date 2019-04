Maroc: Ouarzazate fin prête pour l'Eco Trail Morocco

120 participants présents à l'édition 2019

C'est désormais une tradition et Ouarzazate n'en est que ravie. Ecotrail et l'Association des marathoniens d'Ouarzazate organisent la sixième édition de l'Eco Trail Morocco du 17 au 19 avril courant.

Cet événement qu'accueille la cité africaine du cinéma, s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du potentiel touristique et sportif de Ouarzazate et sa région. L'objectif est de sensibiliser à la problématique de la protection du milieu naturel pour assurer le développement durable et le respect de l'écosystème.

Marquée par une grande participation internationale, cette édition qui sera une grande occasion de découverte et de bonheur sur les sentiers du Sud marocain, offrira aux 120 participants, (dont 50% de femmes), trois jours de convivialité au plus près de la nature.

L'Eco Trail Morocco présente ainsi aux participants venant de France, d'Italie, d'Espagne et de Belgique et bien évidemment de plusieurs villes marocaines, des paysages variés qui inviteront les participants au rêve et à la contemplation devant ces joyaux de la région de Ouarzazate (monts, lacs, casbahs, oasis et décors cinématographiques).

Lors de la première étape de 24 km, les participants s'élanceront au milieu des plateaux de cinéma, traversant les mythiques décors d'Aït Ben Haddou, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987 et où ont été tournés des films tels que Gladiator, Kingdoom Of Heaven.

Une deuxième étape de 25 km, dont le départ sera donné près de la kasbah d'Amridil se déroulera dans une succession de paysages époustouflants de de Skoura (palmeraies, oasis verdoyantes).

La 3ème et dernière étape de 21 km, aura comme point de départ la kasbah d'Amridil et se terminera aux abords de oued Elhajjaj à Skoura. Cette étape prolongera la balade dans un panorama féerique. Les nombreux amoureux de la nature et du désert vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de remporter la victoire.

Selon un communiqué des organisateurs, l'Eco Trail Morocco est une course à pied qui se déroule en pleine nature en allure libre d'une distance de 70 km en trois étapes avec une deuxième épreuve d'une distance totale de 30 km environ en 3 étapes (3x10km).