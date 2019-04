Gabon: Chantier-Moderne - La cité de l'obscurité

L'obscurité s'empare du quartier Chantier-Moderne lorsque le soleil disparait derrière l'horizon, du fait de l'absence criard d'éclairage public. Quelque temps après que l'événement se soit produit dans ce quartier du sixième arrondissement de Libreville, les délinquants mettent en place des plans machiavéliques pour extorquer les couche-tard.

L'avenue de l'éclairage public ferait un grand bien aux populations du quartier Chantier-Moderne. Ces derniers circulent nuitamment dans le quartier avec beaucoup de difficulté. Il n'est pas du tout évident de mettre un pied devant l'autre lorsqu'il fait noir. Les rares personnes qui parviennent à le faire aisément, ont une cartographie plus au moins détaillées du quartier en mémoire. Les quelques lampadaires placés à certains endroits ne peuvent illuminer un quartier que certains qualifient de Province. En raison de sa grande étendue qui pousse les populations à le segmenter en plusieurs sous-quartiers.

Le peu de luminosité que l'on peut entrevoir dans cette cité obscure, en flânant dans les rues et couloirs sont celles de quelques habitations et beaucoup plus celles des bars. Cette luminosité s'affaiblit et finit même par disparaitre à une certaine heure de la nuit. En effet, à partir de 21h30, le quartier plonge dans l'obscurité totale avec la fermeture des troquets. Les responsables de ces débits de boissons le font pour être en phase avec la mesure gouvernementale qui l'impose. A partir de cet instant, les délinquants que nous appelons depuis peu « goudronniers », profitent du noir pour accomplir les actes les plus odieux : vol et braquage sous la menace d'arme blanche.

A ce propos une de leurs victimes nous livre son témoignage : « J'ai été dépossédé de mon téléphone et quelques billets une nuit aux alentours de minuit alors que je cherchais à rentrer à mon domicile. Je peux vous dire que j'ai eu peur de perdre la vie. Parce que les gars étaient armés de machettes et de couteaux... ». Que les gouvernants songent à apporter l'éclairage public dans ce quartier afin de faciliter la circulation des riverains. Une action qui mettra à mal les activités des goudronniers.