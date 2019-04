Angola: Le Conseil des ministres approuve le plan d'action pour l'alphabétisation

Luanda — La Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres a annoncé mardi, à sa 4e session ordinaire, sous la direction du ministre d'État chargé du Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, le Plan d'action pour l'alphabétisation.

Au terme des travaux, la Commission a adopté un communiqué dans lequel elle considère le domaine de l'alphabétisation comme une priorité nationale.

En ce sens, elle a recommandé l'approbation de la composition de la Commission nationale pour l'alphabétisation, coordonnée par la ministre de l'Éducation et composée des responsables Finances, des Transports, de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé, de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, de la Famille et Promotion de la femme et de l'Energie et des Eaux.

Il a encore recommandé la mobilisation de l'ensemble de la société civile, des forces armées et de la police nationale, des partis politiques et des organisations internationales pour assurer le succès de cette "tâche importante".

Le document contient un ensemble d'actions visant à rendre opérationnelles les politiques et stratégies de l'Exécutif en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans le Plan de développement national 2018-2022, conformément aux engagements pris par l'État angolais en matière de lutte contre l'analphabétisme et de réduction du retard scolaire chez les jeunes et adultes.

Lors de la réunion, la Commission pour la politique sociale a abordé pour la première fois le projet de loi sur l'ancien combattant et vétéran de la Patrie.

Ce document juridique établit le régime de protection spéciale que l'État reconnaît et attribue aux combattants, vétérans de la Patrie et aux invalides de guerre, ayant participé à la lutte pour l'indépendance nationale, pour la défense de la patrie et pour le rétablissement de la paix, ainsi que pour les familles des combattants tombés.

La Commission a également recommandé que le ministère des Anciens combattants et Vetérans de la Patrie collabore avec les ministères intégrant la Commission nationale pour l'alphabétisation afin d'améliorer le contenu de la proposition pour permettre son analyse à la prochaine réunion.

Dans le domaine de l'environnement, la stratégie nationale et le plan d'action de la biodiversité a été évaluée, ainsi que des documents établissant les lignes directrices de l'Exécutif et le calendrier des activités à développer.

La Commission souhaite contribuer au développement durable dans la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et la diversification de l'économie nationale de 2019 à 2025 et a recommandé qu'il soit approuvé par le Conseil des ministres.

Les participants ont également apprécié la stratégie nationale d'assainissement, un instrument visant à contribuer à l'amélioration des conditions d'assainissement et de santé publique dans les communautés rurales et périurbaines, en particulier dans la lutte contre les principales maladies endémiques affectant les populations.

L'objectif est de promouvoir le leadership des communautés dans l'identification et la résolution des problèmes locaux, d'atteindre les objectifs de développement durable, de réduire la pauvreté et de contribuer à l'autonomisation des femmes rurales.