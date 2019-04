Tanzanie: Ally Samatta - Le Tanzanien veut confirmer sa bonne forme face au Standard

Genk, le leader de Pro League a pris la mesure du Club de Bruges, le champion en titre ce dimanche à la Luminus Arena (3-1). Le RC Genk espère bien remporter son quatrième titre de champion de Belgique. Pour cela, les coéquipiers d'Ally Samatta vont devoir tenir leur avance durant les six dernières journées du championnat. En effet, les hommes de Philippe Clement possèdent près de quatre points d'avance sur le FC Bruges, après sa belle victoire dimanche passé face à son dauphin.

Le Tanzanien Ally Samatta était satisfait du résultat et du jeu proposé par les siens à l'issue de la rencontre face au FC Bruges. « Nous avons bien presté et pouvons être contents de ce succès à la maison, mais il faudra penser tout de suite à la prochaine rencontre », a déclaré Ally Samatta qui se veut prudent concernant le titre. « Les rencontres en playoffs 1 sont loin d'être faciles et l'écart entre les équipes est minime donc le challenge continue », a confié l'auteur du troisième but contre le Club de Bruges.

Toutefois, le prochain déplacement sur la pelouse du Standard de Liège s'annonce très délicat pour eux. Il faut savoir que le Standard de Liège a remporté neuf de ses dix derniers matches officiels à domicile.

« J'étais content de retrouver le chemin des filets évidemment. Mais le plus important est la victoire. Nous devons continuer à jouer notre jeu match par match. Il ne reste plus que six rencontres à disputer désormais. Vendredi prochain, nous irons au Standard pour confirmer notre bonne forme », a conclu le meilleur artificier de Pro League (21 buts).