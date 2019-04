Sénégal: Sécurité Alimentaire - L'ambassade des USA lance le projet «DarajaalCeeb»

L'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Dr Tulinabo Salama Mushingi, et l'adjoint au Sous-Préfet de Ndiaye, , ont procédé ce mardi 16 avril 2019 à Thiagar (région de Saint Louis), au lancement officiel des activités du partenariat public-privé «DarajaalCeeb» (Valorisation du riz) dont l'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et d'accroitre les revenus des producteurs de riz dans le nord du Sénégal.

« DarajaalCeeb » est le fruit d'un accord de partenariat public-privé conclu entre l'entreprise privée sénégalaise Coumba Nor Thiam (CNT) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en collaboration avec AgDevCo, dans le cadre de l'Initiative Feed the Future (Initiative alimentaire pour l'avenir).

La cérémonie de lancement a eu lieu dans les locaux de CNT dans le village de Thiagar, situé dans la commune de Ronkh, dans l'arrondissement de Ndiaye. Les participants, y compris les autorités locales et les producteurs de riz et autres membres des communautés étaient au nombre de 300.

L'entreprise CNT s'est développée grâce aux subventions et à l'appui technique des projets l'USAID et Feed the Future (NaatalMbay et USAID/ Projet croissance économique).

CNT est maintenant en pole position pour développer et professionnaliser davantage les services agricoles de la chaîne de valeur « riz » comprenant les producteurs, les prestataires de services et les clients.

C'est dans ce cadre que CNT fournit aux agriculteurs des services liés à la production, à la commercialisation, au crédit et à l'assurance récolte.

Il est attendu qu'au bout de deux ans de mise en œuvre (septembre 2018-septembre 2020), le partenariat DarajaalCeeb permettra à 4 620 producteurs-clients d'augmenter leurs revenus.

La mobilisation de ressources de l'USAID auxquelles s'ajoutent celles de CNT et d'AgDevCo permet de porter la valeur totale de l'activité à environ 460 000 dollars US (plus de 266 millions de francs CFA), soit un ratio de financement privé-public de 3 contre 1.