Afrique: CAF - Désormais 200000 dollars pour chaque fédération

C'est l'une des décisions prises par le Comité exécutif de la CAF lors de sa réunion des 11 et 12 avril dernier au Care en Egypte.

« Le Comité Exécutif a entériné à l'unanimité la décision de doubler la subvention allouée par la CAF aux Associations Nationales qui lui sont affiliées et qui passe de 100.000 $ à 200.000 $« , lit-on dans le communiqué officiel.

Cette subvention devrait prendre en charge le football des jeunes et les frais des officiels.

C'est lors de sa campagne pour la présidence de la CAF qu'Ahmad avait promis une subvention de 100000 dollars à chaque association nationale dont 20000 pour les seuls besoins des présidents. 50000 dollars doivent être alloués au football des jeunes et 30000 pour participer aux frais des officiels de match. Une décision entérinée quelques semaines plus tard par le Comité exécutif et approuvée par le Congrès.

Par ailleurs, la CAF annonce « l'augmentation substantielle des primes allouées aux Équipes Nationales qualifiées à la CAN 2019« , sans évoquer de chiffres. On parle de 600000 dollars de primes de participation pour chaque équipe et 4,5 millions pour le vainqueur du tournoi.