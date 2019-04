Cote d'Ivoire: Football international - Gervinho, la perle rare africaine

L'Afrique a connu des grands joueurs par le passé à l'image de Patrick Mboma, Rabah Madjer ou encore Georges Weah. L'Afrique connaît présentement de grands joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah et bien d'autres.

Le continent noir connaîtra sans doute d'autres figures emblématiques du football dans le futur. Mais des joueurs exceptionnels, il y en a très peu en Afrique. C'est bien le cas de l'international ivoirien Gervinho qui a fait la pluie et le beau temps du football.

Il a vaillamment représenté la Côte d'Ivoire aussi bien en Afrique que sur le vieux continent. Partons à la découverte d'une perle rare surnommée « Gervinho », un joueur dont les fanatiques adorent le paris sportif.

Le parcours du joueur !

Il a vu le jour à Anyama en Côte d'Ivoire le 27 Mai 1987. Lui c'est Gervais Lombe Yao Kouassi à l'état civil et surnommé Gervinho « Petit Gervais » par un éducateur de l'ASEC Mimosas en différenciation à un autre Gervais présent au club. Formé dans ce club précité, il a évolué sous ses couleurs entre 1998 et 2002.

Après trois saisons au club, il a rejoint Toumodi FC en MTN Ligue 2 ; championnat de deuxième division de Côte d'Ivoire avant de s'envoler pour le pays d'Eden Hazard.

Une fois en Belgique en 2005, Gervinho évoluait avec le KSK Beveren jusqu'en 2007. Il a pris part à 61 matchs pour 14 buts.

Lors de sa première saison (2005-2006), il a marqué 6 buts en 32 apparitions en Jupiler Pro League. Grosse révélation à la fin de l'année 2007, il est courtisé en France et rejoint finalement le Mans l'été de la même année.

Il passa deux saisons avec le club sarthois et marqua notamment 14 buts en 67 matchs joués. Très prolifique en Ligue 1 française, il est devenu la risée de plusieurs cadors européens à l'instar de l'Atletico Madrid où encore l'Olympique de Marseille.

Mais il rejoint finalement Lille contre un chèque de 6,5 millions d'euros. Chez les Dogues, Gervinho n'a pas très vite les faveurs de Rudi Garcia mais finit par s'imposer au sein du club Lillois.

Pour le compte de sa première saison (2009-2010) il a trouvé le chemin des filets à 18 reprises à 43 sorties dans des compétitions comme la Ligue 1 ou l'UEFA Europa League.

La saison suivante, il marquait le même nombre de buts en 50 matchs. En Juillet 2012, Gerin signait un nouveau contrat chez les Gunners d'Arsenal pour une somme avoisinant les 12 millions d'euros.

En Angleterre, il a passé deux saisons avec Arsenal et a disputé 63 rencontres pour 11 buts avant de s'envoler pour l'Italie où il s'engagea avec l'AS Roma de Francesco Totti.

Il a disputé 88 matchs pour 26 buts avant de rejoindre Hebei China Fortune en première division chinoise. Il revient en Europe et rebondit à Parme depuis 2018 après deux ans et demi passés en Asie.

Ses qualités !

Gervais Lombe Yao Kouassi est un joueur exceptionnel. Attaquant complet, il a le sens du but et n'hésite jamais devant les filets. Très physique et très technique, il est imposant et sait jouer en équipe. Très altruiste, il marque mais il fait marquer ses coéquipiers.

Du KSK Beveren à Parme, il a distillé plus de 70 passes décisives en club. Également avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qu'il a rejoint depuis 2007, il est un modèle et compte 84 sélections pour 22 buts. Et le long de sa carrière, le joueur âgé de 31 ans a amassé un tas de trophées.

Champion de France en 2011 et vainqueur de la Coupe de France la même année avec le LOSC, il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avant de la remporter en 2015.

À titre personnel, il est étoile d'or France Football en 2010, Porc Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2010 et 2011 et Co-meilleur passeur de Serie A en 2013-2014.

Le talent de Gervinho n'est plus à démontrer. Il a écrit de belles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec d'autres grands joueurs comme Didier Drogba ou Yaya Touré.

Mais également dans l'arène du football européen, l'ailier ivoirien s'est imposé et a connu de beaux jours aux côtés d'une légende en l'occurrence Francesco Totti à Rome. Gervinho fait sans aucun doute l'unanimité et est une perle rare du football africain.