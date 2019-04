Cote d'Ivoire: L'hôpital général d'Abobo nord bientôt réhabilité

Le ministre de la santé et de l'hygiène publique était en visite de terrain hier, dans la commune d'Abobo.

Dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le ministre de la santé et de l'hygiène publique a annoncé hier après-midi, au terme d'une visite de terrain, la réhabilitation complète de l'hôpital général d'Abobo nord.

A l'image des travaux qui se déroulent actuellement à l'ex-hôpital Houphouët-Boigny de la même commune.

Le ministre Aka Aouélé a révélé que la santé est au cœur du programme social du gouvernement. Puisque pendant dix années, de 2000 à 2010, « aucun investissement n'a été fait dans le secteur... », affirme le ministre.

Pour donc donner une réponse concrète à cette préoccupation essentielle des populations, le gouvernement est en train d'investir, sur les deux années à venir, plus de 800 milliards Fcfa pour la réhabilitation, l'équipement et la construction d'hôpitaux et centres de santé.

Dans la même veine, il annonce la construction de centres hospitaliers régionaux dans les villes de Man, San Pedro, Katiola et Bondoukou. Danané et Méagui seront dotés hôpitaux généraux. En plus des 1650 milliards que l'État mobilise dans le cadre du dialogue social sur la santé.

Avant la visite de terrain, le ministre de la santé a accordé une audience au président de la fondation Lions club international, Dr Nares H. Aggawal.

L'hôte d'Aka Aouélé dont le club service travaille dans plusieurs domaines, notamment la santé, est venu mettre à la disposition du gouvernement les 32 clubs en Côte d'Ivoire pour contribuer à l'amélioration du système de santé ivoirien.

Le diabète, la nutrition, le cancer infantile, la vue sont autant de domaines dans lesquels la fondation Lions international veut apporter son expertise.

Aka Aouélé, qui a salué l'engagement de ses hôtes, leur a exposé les actions du gouvernement dans le cadre du programme social en matière de santé.

Aussi a-t-il annoncé pour bientôt la construction du plus grand centre international de radiothérapie en Côte d'Ivoire.