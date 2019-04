Afrique: 56 officiels de match choisis pour le stage de préparation pour la CAN

27 arbitres et 29 arbitres assistants ont été sélectionnés pour un stage de préparation prévu du 28 avril au 5 mai 2019 à Rabat, au Maroc dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Egypte 2019.

Les officiels de match, qui représentent 33 fédérations membres de la Confédération Africaine de Football participeront à un camp d'entraînement de huit jours afin de choisir les officiels de match du tournoi final qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet dans les villes égyptiennes d'Alexandrie, du Caire, d'Ismaïlia et de Suez.

À Rabat, les officiels subiront des examens médicaux et physiques, et suivront des séances théoriques et pratiques sous la supervision d'instructeurs expérimentés appartenant à la CAF.

Les modifications apportées aux lois du jeu, qui entreront en vigueur le 1er juin 2019 seront également examinées au cours de ce stage.

La pléiade d'arbitres sélectionnés constitue un mélange de jeunesse et d'expérience.

L'Egypte et la Tunisie comptent le plus grand nombre de représentants : cinq, soit trois arbitres et deux arbitres assistants.