Sénégal: Attribution provisoire de l'affermage de l'hydraulique urbaine à Suez - Mansour Faye annonce le recours gracieux de la SDE

La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) a approuvé l'attribution provisoire du contrat d'affermage de l'eau en milieu urbain à Suez, validant ainsi le choix du Comité d'évaluation des offres.

En attendant que la Sénégalaise des eaux (Sde) et Véolia ne se prononcent sur la suite à réserver à cette nouvelle donne, alors que Libération annonce la publication dans les prochaines heures de cette décision, Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sortant, est revenu sur la possibilité qui s'offre aux soumissionnaires, notamment l'introduction de recours gracieux dans un délai de 5 jours.

C'était hier mardi 16 avril 2019, lors de la passation de service à son successeur à ce département, Serigne Mbaye Thiam. «Vous savez, ce contrat, ce matin, il y a un journal qui a publié l'avis d'attribution provisoire au Groupe Suez. Les soumissionnaires ont un délai de 5 jours pour peut-être procéder à des recours gracieux. S'ils ne le font pas, le contrat sera confirmé. De toutes, façons le ministre de l'Eau est en charge de cette question maintenant; certainement il va continuer le processus. Je rappelle tout simplement que c'est une procédure qui a été réalisée de la manière la plus transparente et la plus indépendante. C'est une procédure qui n'est entachée d'aucune irrégularité, c'est une procédure tout à fait normale parce que les soumissionnaires ont eu la possibilité de déposer des recours. Vous avez tous vécu que lors de l'attribution provisoire, il y a un requérant qui a saisi d'abord le ministère, après l'Agence de régulation des marchés publics (Armp). L'Armp avait donné raison au ministère sur tous les points soulevés, mais seulement avait demandé de reprendre donc l'évaluation parce que, un mode de calcul qui ne figurait pas dans le dossier d'Appel d'offre n'avait pas été réévalué.

Donc, aujourd'hui, la réévaluation a été faite, déposée au niveau de la Dcmp qui a donné son avis de non objection. Et nous pensons que ce problème sera réglé dans les meilleurs délais», a dit Mansour Faye. Déjà, suite à la publication du premier avis d'attribution provisoire, l'Armp saisie par la Sde et Véolia en octobre dernier, avait ordonné, après avoir constaté des irrégularités et incohérences dans la procédure, l'annulation de ce marché de la gestion de l'eau en milieu urbain au français Suez.