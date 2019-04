Togo: En Aucun Cas appelle à manifester le 27 Avril prochain pour ôter "l'épée de Damoclès"

Convaincu de ce que "l'oppression se nourrit du silence et de l'inaction", le mouvement En Aucun Cas ne compte croiser les bras et voir l'épée de Damoclès continuer de planer sur la tête des responsables politiques mais aussi ceux de la Société civile qui seraient tentés de manifester contre le régime de Faure Gnassingbé.

Le mouvement dont le premier responsable, Foly Satchivi, avait été aussi arrêté, il y a encore plusieurs mois de celà, et jeté en prison, alors même qu'il projetait une manifestation contre le pouvoir de Lomé, appelle dès lors tous les Togolais, dans cette situation où tout le monde est désormais dans le hublot du pouvoir en place, à "faire fi de leurs différences, de leurs égos et se mobiliser pour mettre fin à ces actes horribles et répugnants".

Il invite donc " la population, les leaders politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile et les membres et leaders des organisations de jeunes, de commerçants, de travailleurs, d'étudiants, de commerçants, de conducteurs et d'artisans à se mobiliser pour prendre part à la manifestation patriotique qu'organise le Mouvement EN AUCUN CAS et les organisations de la société civile ce 27 AVRIL 2019".