Afrique: Classement mondial de la liberté de la presse 2019 - Les analyses régionales

Classement RSF 2019 : la liberté de la presse à l'heure des grands changements en Afrique subsaharienne

L'Afrique subsaharienne n'échappe pas à la nouvelle dégradation mondiale de la liberté de la presse. La haine des journalistes, les attaques contre les reporters d'investigation, la censure, notamment sur internet et les réseaux sociaux, les pressions économiques et judiciaires contribuent à affaiblir la production d'une information libre, indépendante et de qualité sur un continent où la liberté de la presse a connu d'importantes évolutions en 2018.

Classement RSF 2019 : les journalistes d'Afrique du Nord sous de multiples pressions

Entre les procès fleuves au Maroc, les pressions, parfois violentes, exercées par les milices armées libyennes et les nombreuses poursuites engagées en Algérie, les journalistes évoluent en Afrique du Nord dans un environnement souvent hostile et peinent à remplir leur rôle pour une information indépendante. Exception notoire : la Tunisie, qui fait un bond en avant significatif dans le Classement.

Classement RSF 2019 : la presse cible d'attaques institutionnelles aux Etats-Unis-Canada

Aux Etats-Unis et au Canada, pays pourtant historiquement attachés à la liberté de la presse, les journalistes voient leur travail de plus en plus remis en question par les grandes institutions politiques. Selon le Classement établi par Reporters sans frontières (RSF) pour 2019, les Etats-Unis perdent à nouveau trois places, tandis que le Canada reste en bonne position.

Classement RSF 2019 : autoritarisme et désinformation, les maux qui dégradent la liberté de la presse en Amérique latine

La nouvelle édition du Classement mondial de la liberté de presse révèle une préoccupante détérioration de la situation de la liberté de la presse en Amérique latine. Les conditions de travail pour la presse se sont dégradées dans la plupart des pays de la zone, où les journalistes sont encore régulièrement confrontés aux violences, aux pressions et à la censure d'État.

Classement RSF 2019 : la liberté de la presse tributaire des évolutions politiques dans les pays d'Asie-Pacifique

Propagande totalitaire, censure et intimidations, violences physiques, cyberharcèlement... Il faut désormais une sacré dose de courage pour mener le métier de journaliste en toute indépendance dans les pays de la zone Asie-Pacifique. Les démocraties peinent à résister aux différents phénomènes de désinformation.

Classement RSF 2018 : Europe de l'Est et Asie centrale, une dérive générale et quelques lueurs d'espoir

Malgré des évolutions nationales inhabituellement contrastées, la zone Europe de l'Est et Asie centrale reste l'avant-dernière du Classement mondial. Moscou et Ankara continuent de donner le mauvais exemple et les pires despotes de la région poursuivent leur fuite en avant, mais la remontée de certains Etats montre que le pire n'est jamais acquis.

Classement RSF 2019 : les journalistes du Moyen-Orient délibérément visés

L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 a jeté une lumière crue sur les risques encourus par les journalistes de la région quand ils ne se conforment pas aux injonctions au silence ou à la propagande étatique. La répression des régimes autoritaires, les conflits, le nombre de journalistes tués, menacés et réduits au silence ou à l'exil font une nouvelle fois figurer la plupart des pays du Moyen-Orient dans les plus mauvaises places du Classement mondial de la liberté de la presse.

Classement RSF 2019 : une digue a-t-elle cédé en Europe?

L'affaiblissement de la liberté de la presse en Europe, dénoncé dans les derniers Classements de RSF, va de pair avec une érosion institutionnelle incarnée par des pouvoirs en place de plus en plus autoritaires. Meurtres, tentatives d'assassinat ou attaques physiques et verbales : les journalistes européens sont soumis à de nombreuses formes d'intimidation et de pressions, et à un harcèlement judiciaire croissant. Si l'Europe demeure le continent qui garantit le mieux la liberté de la presse, les journalistes d'investigation y sont, plus que jamais, entravés dans leur travail.