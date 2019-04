Maroc: Participation active du Système des Nations unies pour le développement

Le Système des Nations unies pour le développement (SNUD) au Maroc prendra part à la 14ème édition du Salon international de l'agriculture (SIAM), qui se tient du 16 au 21 avril 2019 à Meknès autour du thème : "L'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural".

Cette participation permettra de mettre en avant la coopération entre le Maroc et le Système des Nations unies pour un développement agricole durable et inclusif selon l'esprit de l'Agenda 2030, a indiqué ONU-Maroc dans un communiqué.

Pour la première fois au SIAM, agences spécialisées, fonds et programmes des Nations unies actifs dans le développement agricole et rural - notamment FAO, ONUDI, ONU-Femmes, OIM, PNUD, UNESCO, et UNHCR - sont réunis dans un stand commun et auront ainsi l'opportunité de présenter la contribution du SNUD au développement du secteur agricole et rural à travers plusieurs projets et programmes et son implication multisectorielle pour l'atteinte des Objectifs de développement durable, a précisé la même source.

Cette participation offrira également une opportunité pour aller à la rencontre du grand public et des professionnels du secteur à travers un riche programme d'ateliers, d'animation et de sensibilisation autour de thèmes stratégiques de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Maroc à travers des ateliers, des présentations et des débats.

La Suisse, invitée d'honneur du SIAM cette année, apporte un soutien financier au SNUD pour la mise en œuvre de trois importantes initiatives de développement agricole et rural à travers l'ONUDI pour deux d'entre elles et la FAO, rappelle le communiqué.

Il s'agit de l'amélioration de la compétitivité de la chaîne de valeur du romarin de l'Oriental (Azir-Oriental) en partenariat avec l'Agence de développement agricole ; de l'accès aux marchés pour les produits agroalimentaires et du terroir (PAMPAT) et la gestion participative et intégrée des bassins versants pour la lutte contre l'érosion dans la province de Midelt en partenariat avec le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, a conclu ONU-Maroc.