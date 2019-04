Maroc: La Caravane emploi en escale à Casablanca

La 7ème édition de la Caravane emploi et métiers fera escale les 30 et 31 octobre prochain à Casablanca, ont annoncé, lundi, les organisateurs de cet événement.

Cette édition couvrira également les villes de Marrakech, Tanger et Rabat, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, relevant que plus de 34.000 candidats sont attendus tout au long des quatre étapes de cette édition pour rencontrer les entreprises partenaires, administrations publiques et ministères.

Le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, à travers la présence de l'ANAPEC, a accordé une attention particulière à l'événement, de même que de prestigieuses entreprises telles que Crédit Agricole, Menara Holding, Club Med, VHP-Assist, Brain Management ainsi que Maroc PME, ajoute la même source.

Pour l'édition 2019, la Caravane emploi et métiers innove avec deux nouveaux programmes phares, le premier proposant un accompagnement spécifique et sur-mesure aux entreprises pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs de participation et le second prévoit l'organisation à l'adresse des candidats d'ateliers d'autoentrepreneuriat dans les quatre villes où la caravane fera escale.

Selon les organisateurs, ces innovations viennent compléter la gamme d'ateliers déjà déployés lors des éditions précédentes sur les techniques de recherche d'emploi, de correction de CV et lettre de motivation avec des coaches entièrement mis à la disposition des candidats.

Les précédentes éditions de la Caravane emploi et métiers ont attiré pas moins de 32.000 candidats et de 165 exposants et généré plus de 2.100 promesses d'embauche.