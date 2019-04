Soudan: Ligue Arabe - Forum pour améliorer l'enseignement universitaire

- L'organisation arabe de développement administratif a organisé au Caire son premier forum consacré aux expériences et pratiques de gestion réussies de 2019 "Amélioration de l'enseignement universitaire" avec la participation d'experts et de chercheurs d'Égypte, Arabie saoudite, Yémen, Koweït, Maroc, Palestine, Jordanie, Tunisie et Soudan.

Le directeur général de l'organisation arabe pour le développement administratif à la Ligue arabes, Nasser Al-Hitlan Al-Qahtani a déclaré que le forum vise à présenter des expériences et des pratiques de gestion réussies dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement universitaire.

Il a ajouté que le forum discuterait des expériences présentées et les moyens nécessaires pour améliorer l'enseignement universitaire par mettre l'accent sur le développement de compétences qui conforme aux exigences du marché du travail et donner au diplômé la formation et la flexibilité suffisante pour faire face aux changements sur le marché du travail.

Le professeur à l'Université d'Al-Imam Al-Mahdi, Khidir AL-Tayeb Amin a déclaré que la participation au forum vienne par une initiative de l'université visant de discuter l'expérience de l'université Al-Imam Al-Mahdi.

Il espère que le forum propose des recommandations pour améliorer l'enseignement dans le monde arabe, soulignant l'intérêt de l'université de développer ses programmes éducatifs.

Il est à noter qu'un certain nombre d'expérience de pays arabe dans le domaine éducatif ont été discuter au cours de forum.