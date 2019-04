Ile Maurice: L'appel d'offres pour Ebène Park lancé

Longtemps attendus, les travaux autour du parc Roland Armand, à Ebène, pourront finalement débuter. Est-ce après que le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha ait pris le dossier en main ? Car dans les milieux concernés, l'on affirme qu'il y a quelques semaines, il aurait manifesté son intérêt à superviser lui-même ce dossier face à la lenteur des procédures administratives.

Du coup, Metro Express Ltd (MEL) a lancé jeudi 11 avril dernier, un appel d'offres pour la réalisation de ce parc, au coût de Rs 100 millions, sur une superficie de 9 arpents. Celui-ci remplace la promenade à Vandermeersch, sacrifiée pour la première phase du métro, sur le tracé Rose-Hill-Port-Louis. Les soumissionnaires ont jusqu'au 13 mai pour faire leur proposition.

A son ouverture, en septembre, date à laquelle le métro devrait être opérationnel, ce parc sera doté de parcours de santé, d'une gym en plein air, d'espaces verts, entre autres.

Selon l'appel d'offres, l'entrepreneur retenu devra se procurer des plantes endémiques, indigènes et exotiques pour une superficie de Rs 25 515 m2. Il est prévu que 2 348 arbres endémiques et indigènes, 8 488 arbustes endémiques et exotiques et 43 205 couvre-sol exotiques et endémiques soient mis en terre. A retrouver dans ce parc, quelques espèces de bois d'ébène, benjoin, bois d'olive, manglier vert, bois de natte, colofane batard, immenee blanc, goyavier fleur, casse jaune, jacaranda, ashoka tree, badamier et badamier de Madagascar, palmier multipliant, cocotier, palmier bouteille, vacoas, palmier royal, oreilles d'éléphant, acacia jaune, bougainvilliers, griffes du diable. Une pelouse de 12 646 m2 est également prévue.

Les adeptes de sport, ils pourront profiter d'équipements tels un espalier double, des haies, de planche d'abdos, des barres d'appui. Les enfants pourront s'adonner à une pléiade de jeux, notamment mur d'escalade, turbo glisse, plate-forme suspendue, parcours d'équilibre, passerelle, toboggan, structure à cordes, jeux sur ressorts.

L'entrepreneur aura 14 jours pour débuter les travaux. Le projet devra être terminé en 244 jours.

Le paysagiste Daniel Maestracci, du joint-venture Land Concept Ltd et Urban Scope Ltd, a été approché, le 5 décembre 2017, pour soumettre une proposition pour la conception du parc.