Ile Maurice: Parlement - Métro, Agalega et sécurité routière au programme

496 expatriés sont employés dans le secteur hôtelier mauricien. Ce sont les chiffres avancés par le ministre du tourisme, Anil Gayan répondant au député Sudesh Rughoobar.

Ce dernier a souligné qu'en prenant les données de l'Economic Development Board (EDB) et du ministère du travail datées au 12 avril 2019, 1220 ressortissants ont pris de l'emploi sur l'île. Le ministre a même précisé qu'en 2017, 198 personnes travaillaient dans ce secteur, 170 en 2018 et jusqu'au 12 avril de cette année, 42 évoluent dans ce domaine. Les permis délivrés varient de 9 mois à 3 ans. Et Anil Gayan a souligné que son ministère prône pour que des Mauriciens prennent des postes à plus de responsabilité au sein des groupes hôteliers. Le ministre du tourisme a aussi eu une pensée pour les Français qui sont encore sous le choc après l'incendie de Notre -Dame de Paris, lundi soir.

JV Siemens SAS and Transinvest Construction Ltd force la Cour a tranché

Répondant à la question du député Bashir Jahangeer sur le contrat alloué pour la construction de six 'GIS sub-stations', le vice premier ministre Ivan Collendavelloo soutient qu'aucune compagnie n'a décroché le contrat. 32 propositions ont été envoyées au 'Central Procument Board' (CPB) dont seulement six ont été retenues. Ces dernières sont : Elecnor S.A de l'Espagne, Consolidated Power Projects (Pty) Ltd de l'Afrique du Sud, JV Siemens SAS and Transinvest Construction Ltd, Grid Solutions SAS de la France, National Contracting Co. Ltd de l'Arabie Saoudite et ABB India Ltd. Toutefois, au 22 janvier 2019, aucune des offres ne remplissait les conditions requises par le Central Electricity Board, et l'exercice d'appel d'offres a été annulé. Toutefois, la firme JV Siemens SAS and Transinvest Construction Ltd a décidé de porter l'affaire en Cour afin que le CPB ne puisse de nouveau lancer un appel d'offres. L'affaire sera entendue le 22 avril prochain.

76 maisons construites à Camp Diable

La National Housing Development Corporation Ltd (NHDC) a déjà construit et alloué 76 maisons dans la région de Camp Diable. Par ailleurs, six arpents de terre ont aussi été réservés pour la construction d'autres maisons dans un avenir proche.

Agalega: un consultant nommé en juillet pour les maisons de la NHDC

50 maisons seront construites sur cette île pour les habitants d'Agalega. La NHDC donnera le projet à un consultant qui travaillera sur le 'design' du projet. Toutefois, plusieurs autres questions ont été soulevées dont les eaux usées, ou encore est-ce que les Agaléens devront quitter leurs maisons suite aux différentes constructions qui prennent forme sur l'île. Fazila Jeewa-Daureeawoo a donné la garantie qu'aucun développement réalisé sur l'île ne viendra nuire aux habitants. Elle a souligné que les projets ne seront pas près de leurs maisons. La vice première ministre a aussi avancé que 80 travailleurs indiens viendront dans quelques jours se joindre aux 350 déjà sur place.

70% des travaux complétés pour la phase 1

Nando Bodha, ministre des infrastructures publiques, a déclaré que 70% des travaux sur la ligne de Rose-Hill/Port-Louis pour le Metro Express ont déjà été complétés.Et en ce qui concerne la ligne Curepipe - Port-Louis, 42% des travaux ont déjà été faits. Le 'Grant' alloué pour ce projet est de 275 millions de dollars et un prêt de 260 millions de dollars a été emprunté à l'Inde. Le ministre soutient que plus de 6 milliards de roupies ont déjà été allouées à la compagnie Larsen and Toubro. Toujours à une question d'Adil Ameer Meea, Nando Bodha a précisé que le rapport de l'EIA Report au sujet des caves à Chebel aurait dû être 'tabled' à l'assemblée nationale mais que le Board du Projet du Metro Express suivant un conseil juridique n'a pas voulu dévoiler le document.

10 cas d'accident fatal recensés de conducteurs étrangers

De 2015 à ce jour, 96 cas d'accidents ont été recensés dont 10 fatals impliquant des conducteurs étrangers. 13 poursuites ont été enclenchées dont trois envers ceux qui ont causé des accidents fatals.

Une aide pour venir aux étudiants à l'étude

Le gouvernement pense à aider les enfants qui ont perdu leurs effets scolaires lors des récentes inondations. En tout cas ceux qui bénéficient du soutien du Social Register of Mauritius (SRM) n'ont aucune crainte à avoir. Par contre, le gouvernement envisage également d'aider ceux qui n'appartiennent pas dans cette catégorie.

Rs1.5 millions allouées aux Jeux des Jeunes Elites

920 athlètes participent aux finales de cette 2eme édition des Jeux des Jeunes Elites, incluant ceux de Rodrigues. Le ministre Toussaint souligne que Rs1,5 million ont été injectées pour les commodités de ces jeunes, ainsi que pour leurs accompagnateurs. A savoir que ces compétitions ss sont tenues du 15 au 17 avril.

Un grand projet à l'agenda

Un grand projet de tout à l'égout est à l'agenda du gouvernement pour résoudre les problèmes des habitants de Baie- du -Tombeau lors des inondations. La députée Aurore Perraud a demandé à Ivan Collendavelloo à quand la mise sur pied de ce projet. Ce dernier a fait comprendre que des milliards de roupies seront engagées dans ce grand projet et que cela prendra du temps .