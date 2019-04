Ile Maurice: Péreybère - Un fusil à harpon et un couteau retrouvés sur deux individus

S'adonnaient-ils à la pêche illégale à Grand-Baie ? Un cuisinier âgé de 21 ans et deux skippers de 19 et 22 ans et un mineur de 17 ans, habitant Grand-Baie, ont été arrêtés avec un fusil harpon et un couteau, dimanche 14 avril dernier.

La Criminal Investigation Division les a interceptés tout près de la plage publique de Péreybère. Ils étaient tous les quatre sur deux motos. La police les soupçonnant de détenir des armes illégales les a fouillés. Le skipper de 19 ans avait caché un fusil à harpon dans sa veste. La police l'a interrogé sur son permis et ce dernier a répondu : «Nou finn sorti pou fer enn letour é mo ti gard sa pou nou sekirité. Sa fizil soumarin la pou nou kat sa.»

Le cuisinier avait un couteau sur lui. Il expliqué qu'il conservait cette arme blanche pour sa sécurité.

Ils ont été arrêtés sur place et conduits au poste de police de Grand-Baie. Ils ont comparu devant la Bail and Remand Court le jour-même sur une charge provisoire de 'Bearing offensive weapon'. Ils ont comparu devant la cour de Pamplemousses le lendemain et se sont acquittés chacun de Rs 10 000 pour leur caution.