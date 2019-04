Algérie: Détournement des sponsors du Rallye d'Algérie au profit d'un opérateur privé et étranger

Alger — Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Karim Benhamiche, a affiché son mécontentement quant au comportement de l'ancien bureau fédéral qui a "abusé de son pouvoir pour détourner les sponsors du Rallye d'Algérie au profit d'un opérateur privé et étranger afin de servir ses intérêts personnels".

Le président nouvellement élu à la tête de la FASM (février 2019) a aussi déploré le comportement de l'ancien bureau qui "refuse de procéder à la passation de consignes pour permettre à la nouvelle équipe de travailler dans la sérénité".

"Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ces personnes ne peuvent en aucun cas représenter ou parler au nom de la FASM puisque l'assemblée a rejeté leurs bilans moral et financier à la majorité absolue, les écartant ainsi de toute fonction au sein du bureau fédéral pour les deux prochains mandats olympiques", a-t-il relevé.

Lire aussi: FASM: "Nous travaillons dans des conditions très difficiles"

De son côté, le vice-président de l'instance fédérale, Fethi Ben Aïssa, a appelé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à prendre les mesures qui s'imposent et procéder à l'ouverture d'une enquête concernant les dettes engendrées par l'ancien bureau et la restitution de tout le matériel "confisqué".

Appel à une intervention "urgente" du ministère

Pour lui, les anciens responsables ont "séquestré" le matériel de la FASM et "n'ont laissé aucune liquidité dans les comptes de l'instance fédérale à cause de leur méthode de gestion qui consiste à falsifier les documents comptables pour justifier leurs dépenses".

L'APS détient une copie d'une première liste du matériel "confisqué", entre autres des chaises et tables en plastique neuves, 12 projecteurs, 10 oriflammes avec socles, 2 groupes électrogènes, 4 chapiteaux sous emballage, double des clefs de véhicules Toyota et des chèques de banque.

Le MJS avait diligenté une commission d'inventaire juste après le décès, en septembre 2018, de l'ancien président de la FASM, Chiheb Baloul, selon les dires d'Amir Benamar, mais "aucune procédure n'a été prise à l'encontre de ces personnes concernant les dépassements en matière de gestion financière", a regretté Fethi Ben Aïssa.

Contacté, Amir Benamar a rejeté catégoriquement ces accusations, appelant le nouveau bureau fédéral à fournir des preuves.

"Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On attend l'expert comptable qu'il finisse son travail pour présenter notre bilan qui accompagnera la passation de consignes le 25 avril prochain. Ce jour-là, on rendra les chèques de banque. Quant aux cachets, ils sont au secrétariat général et n'ont jamais quitté le siège de la fédération", s'est-il défendu.

Concernant le "soi-disant matériel confisqué, il appartient à la Ligue de Blida des sports mécaniques qui l'a récupéré, en dépit du fait qu'il ne soit pas conforme aux normes internationales", dit-il.

Les responsables de la FASM comptent organiser une conférence de presse dans les prochains jours pour éclairer l'opinion publique sur la situation dans laquelle se trouve l'instance fédérale.