Algérie: Médias audiovisuels - Appel au respect de la déontologie et du service public

Alger — L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a rappelé mercredi aux médias audiovisuels "la nécessité impérieuse de fournir une information de service public en toute transparence" et de respecter "le principe de la déontologie" notamment dans la situation actuelle que traverse le pays.

L'ARAV a rappelé également "la nécessite impérieuse de fournir une information de service public en toute transparence", mettant l'accent sur l'impératif "d'éviter de tendre vers tout parti pris en faveur d'une quelconque entité quelle que soit sa nature", et "d'éviter également de porter atteinte aux valeurs et symboles de la République, à la vie privée et à l'honorabilité des personnes".

L'autorité présidée par Zouaoui Benhamadi, a rappelé, en outre, aux institutions publiques et aux associations politiques et sociales qui sont les principales sources de l'actualité quotidienne de "veiller à la véracité des informations qu'ils fournissent et d'éviter toute forme de manipulation possible".

L'ARAV s'est dit "convaincue que l'ensemble des institutions audiovisuelles saura comment mener et promouvoir cette mission d'information en adéquation avec les attentes nationales, surtout en cette période de transition caractérisée par plus que jamais la nécessité de préserver l'Etat national et la stabilité du pays".