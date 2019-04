Ile Maurice: Le prof, la prostituée et ses amis

Ils ont été placés en détention dans la soirée, la semaine dernière. Un enseignant de 45 ans a porté plainte contre eux pour vol de voiture.

Une prostituée de 31 ans habitant Quatre-Bornes et son ami de 27 ans domicilié à Pailles ont comparu devant le tribunal de Rose-Hill vendredi dernier, soit le 12 avril, sous une accusation provisoire de vol. Ils ont été reconduits en cellule policière. Les suspects parlent d'un coup monté.

Le quadragénaire habitant route Bassin, Quatre-Bornes, s'est rendu à la police par la suite. Il a expliqué qu'il se trouvait dans sa voiture, à St-Jean, lorsque deux individus à moto se seraient arrêtés à sa hauteur. L'un d'eux serait entré dans son véhicule pour l'agresser et lui demander de l'argent. Un autre homme serait aussi monté à bord quelques minutes plus tard et aurait pris contrôle du véhicule.

Les suspects auraient volé son portable. Ils auraient menacé de le tuer. En roulant vers Bassin, ils se seraient arrêtés à quelques mètres de chez lui pour qu'il aille chercher de l'argent. Il en a profité pour s'échapper. Les bandits l'auraient suivi et roué de coups. La victime aurait crié, attirant ses proches. Les assaillants se sont enfuis.

Cependant, lors de son interrogatoire par la CID de Quatre-Bornes, la prostituée a affirmé que l'enseignant aurait sollicité ses services mais qu'il n'aurait pas payé le montant convenu. Ses amis seraient venus à sa rescousse, et auraient forcé l'homme à régler la somme manquante. Mais il est descendu et a crié «au voleur». Ses proches sont sortis. Elle et ses amis ont pris la fuite.