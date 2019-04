Angola: Le pays et Cuba signent un protocole de reconnaissance de certificats

Luanda — Un protocole de reconnaissance de certificats, diplômes et titres académiques de l'Enseignement supérieur entre les Républiques d'Angola et Cuba a été signé mercredi à Luanda en vue de renforcer la coopération bilatérale.

La signature de cet instrument juridique a marqué la clôture de la quatorzième session de la Commission intergouvernementale de coopération économique, scientifique et technique entre l'Angola et Cuba, qui s'est tenue du 15 au 17 de ce mois, à Luanda.

Le directeur général de l'Institut national d'accréditation, d'évaluation et de reconnaissance d'études de l'Enseignement Supérieur (INARES), Jesus António Tomé, et la vice-ministre de l'Education Supérieure de la République de Cuba, Miriam Aplízar Santana, ont été les signataires du respectif protocole.

À l'occasion, le procès verbal de la quatorzième session de la Commission intergouvernementale de coopération économique et scientifique et technique entre l'Angola et Cuba a également été signé.

Cet instrument juridique a été paraphé par le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République (Angola), Frederico Cardoso, et par le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz.

En trois jours de travail, les délégués à la quatorzième session de la Commission intergouvernementale ont évalué la coopération sectorielle entre les deux pays, la dette de l'Angola vis-à-vis de Cuba, la renégociation de l'usufruit réciproque de l'accord immobilier, entre autres.

À l'issue de la réunion, également coprésident de la quatorzième session de la Commission intergouvernementale de coopération économique et technique Angola-Cuba, Frederico Cardoso, a estimé que les trois journées de travail étaient positives, car elles ont permis d'évaluer l'état de la coopération entre les deux pays, ainsi que d'identifier les aspects les plus importants des relations bilatérales et de découvrir de nouveaux domaines de coopération.

"Nous continuerons d'étudier bilatéralement le potentiel offert par chacun de nos pays pour renforcer les relations bilatérales", a-t-il ajouté.

A son tour, Ricardo Cabrisas Ruiz, coprésident de la Commission intergouvernementale de Cuba - Angola, Ricardo Cabrisas Ruiz, a considéré comme fructueux les trois jours de travail en Angola, dans la mesure où ils ont permis de passer en revue quelque 22 secteurs transversaux qui seront essentiels pour approfondir la coopération.

La treizième session de la Commission intergouvernementale Cuba - Angola s'est déroulée du 20 au 24 mars 2017 à La Havane. La prochaine session est prévue à Cuba à une date qui sera annoncée.

À la lumière de l'assistance internationaliste cubaine (1974-1991), les relations bilatérales entre l'Angola et Cuba sont devenues, parallèlement, une longue coopération dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, la défense, la sécurité, l'enseignement supérieur, le pétrole et l'industrie.

Malgré le ralentissement entre 1991 et 2002, les relations diplomatiques entre les deux pays conservent la même vitalité, elles sont donc considérées comme magnifiques et de fraternité.

Le premier accord de coopération entre l'Angola et Cuba remonte à février 1976 et couvrait les secteurs de la santé et de l'éducation.