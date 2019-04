Angola: Benguela accueille le I Congrès international des sciences médicales de l'UKB

Benguela — Le premier congrès international des sciences médicales de la faculté de médecine de l'Université Katyavala Bwiala (UKB) aura lieu vendredi à Benguela, avec la participation d?orateurs de l'Angola, du Portugal, du Cap-Vert et de Cuba, qui traiteront de divers sujets.

Sous le slogan "L'universalisation des soins de santé dans la communauté et la formation de professionnels: un défi pour la solution des problèmes de santé en Angola", la congrès a pour objectifs principaux l'échange d'expériences entre les professionnels de la santé et d'autres branches ( enseignants et étudiants) pour l'analyse et la discussion de la santé dans la communauté, dans le contexte local, régional, national et international, selon un document parvenu à l'Angop.

L'importance de l'université dans la communauté et la capacitation de professionnels du secteur pour consolider les soins de base est un autre objectif du congrès, dont les participants vont absorber les connaissances au profit des utilisateurs des services de santé.

Parmi les thèmes prévus pour le congrès, il y a "Les défis de l'éducation en sciences de la santé pour l'universalisation des soins de santé", qui sera animé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança et une table ronde sur "l'influence de l'université dans la résolution des problèmes de santé de la communauté", entre autres.

S'exprimant lors de l'événement, la doyenne de cette faculté de médecine, Paula Oliveira, a déclaré à Angop que le congrès, dont les inscriptions ont déjà été clôturées, accueillera 300 participants qui seront repartis en trois groupes de travail.

Elle a informé que depuis 2013, cette unité organique de l'UKB lançait en moyenne 60 médecins par an sur le marché du travail, soit un total de 341 diplômés depuis l'ouverture de l'établissement en 2008.

Selon Paula Oliveira, au cours de l'année académique 2019, 339 étudiants sont inscrits, dont 83 en 1ère année, 52 en 2ème, 63 en 3èm, 42 en 4ème, 45 en 5ème et 54 en 6ème et la dernière année du cursus.

La Faculté de médecine a déjà organisé cinq journées technico-scientifiques, et celui étant son premier congrès. La faculté de médecine de l'UKB a été créée par le décret n ° 07/09 du 12 mai.