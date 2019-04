Afrique: Festival de Cannes 2019 - les 19 films en lice pour la Palme d'or

Pierre Lescure et Thierry Frémaux, le président et le délégué général du Festival de Cannes, ont dévoilé ce jeudi 18 avril à Paris la prestigieuse sélection officielle de la 72e édition.

Le plus important rendez-vous de cinéma au monde ouvrira ses portes le 14 mai avec The Dead Don't Die (Les morts ne meurent jamais), du réalisateur américain Jim Jarmusch.

Dix-neuf films seront en lice pour la Palme d'or. Parmi les 15 réalisateurs et quatre réalisatrices sélectionnés, il y a la réalisatrice sénégalaise Mati Diop avec son premier long métrage, Atlantique, et le réalisateur français né au Mali, Ladj Ly, avec Les Misérables.

« Dolor Y Gloria » (Douleur et Gloire / Pain and Glory), de Pedro Almodovar (Espagne)

« Nan Fang Che Zhan de Ju Hui » (The Wild Goose Lake), de Diao Yinan (Chine)

« Gisaengchung » (Parasite), de Bong Joon Ho (Corée du Sud)

« Bacurau », de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brésil)

« La Gomera » (The Whistlers), de Corneliu Porumboiu (Roumanie)

« Frankie », d'Ira Sachs (États-Unis)

« It Must Be Heaven », du Palestinien Elia Suleiman

« Sibyl », de Justine Triet (France)

« Little Joe », de Jessica Hausner (Autriche)

« Atlantique », de Mati Diop (Sénégal)

« Sorry We Missed You », de Ken Loach (Royaume-Uni)

« The Dead Don't Die » (Les morts ne meurent jamais), de Jim Jarmusch (États-Unis)

« Les Misérables », de Ladj Ly (France)

« Roubaix, une lumière » (Oh Mercy!), d'Arnaud Desplechin (France)

« Le jeune Ahmed » (Young Ahmed), de JeanPierre et Luc Dardenne (Belgique)

« Il Traditore » (Le Traître/The Traitor), de Marco Bellocchio (Italie)

« Matthias et Maxime » (Matthias and Maxime), de Xavier Dolan (Canada)

« Portrait de la jeune fille en feu », de Céline Sciamma (France)

« A Hidden Life » (Une vie cachée), de Terrence Malick (États-Unis)