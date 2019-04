Maroc: Rude épreuve soussie pour le Wydad

Le Grand stade d'Agadir sera, aujourd'hui à partir de 15 heures, le théâtre de la rencontre qui opposera le HUSA au WAC, et ce pour le compte d'un match en retard de la 24ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Une explication au sommet entre une formation soussie qui aspire à garder contact avec le peloton de tête et un Wydad plus que jamais décidé à conserver la cadence lui permettant de plier le plus tôt possible les débats de ce championnat.

Le HUSA, cinquième du classement, qui reste sur une défaite devant l'OCS et une élimination en Coupe de la Confédération, est sommé de relancer sa machine et de montrer qu'il est en mesure de boucler l'exercice sur de bonnes notes.

Sauf que face à une grosse machine de la trempe du Wydad, la mission s'annonce des plus compliquées. Avec un compteur qui affiche 52 unités, le WAC, privé des services d'Ismaïl El Haddad, est appelé à bien négocier cette confrontation qui sera sifflée par un trio d'arbitrage de la Ligue du Sud conduit par Adil Zourak.

Une phase cruciale pour les Casablancais entamée du bon pied, à savoir une qualification au dernier carré de la Ligue des champions, et qui verra également ce dimanche à partir de 16 heures la programmation du derby contre le Raja au Grand stade de Marrakech. Un match qui revêt une importance particulière puisque son issue pourrait déterminer la suite de l'exercice : peinarde au cas où les Rouges assureraient l'essentiel lors de ces deux matches ou compliquée s'ils rateraient leurs sorties face au HUSA et au Raja.

Il convient de rappeler que la journée de mercredi a connu la programmation de deux matches en retard, en l'occurrence Raja-IRT et ASFAR-RSB, comptant pour la 22ème manche. Alors que pour ce qui est de la 25ème journée, son bal sera ouvert ce vendredi (20h00) par l'explication qui mettra aux prises le KACM, bon dernier, et l'OCK qui peine toujours à assurer sa place chez les grands.

Samedi quatre matches sont à l'ordre du jour. Il s'agit, en effet, d'affiches qui ne manqueront pas d'attrait avec CAYB-MAT (16h00), MCO-DHJ (16h00), OCS-FAR (18h00) et RCOZ-CRA (20h00). La clôture de cette manche est prévue dimanche avec, outre le derby, les rencontres qui opposeront l'IRT à la RSB et le FUS au HUSA.

El Arjoune et El Ahrach rejoignent la DNA

Les anciens arbitres internationaux Abderrahim El Arjoune et Bouchaib El Ahrach ont rejoint la Direction nationale d'arbitrage (DNA) dans le but de renforcer le rôle et la mission de cette direction et d'insuffler une nouvelle dynamique à son action selon la vision stratégique de la Fédération Royale marocaine de football en matière d'arbitrage.