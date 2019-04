Algérie: Mobiliser le savoir technique et scientifique au profit de l'agriculture

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, M. Chérif Omari a évoqué, mardi à Alger, la nécessité de mobiliser et de capitaliser le savoir technique et scientifique existant dans les instituts et les écoles autour du monde socioprofessionnel dans toutes les filières au profit de l'agriculture, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministre a souligné que cette mobilisation du savoir technique et scientifique devra se faire en valorisant le travail qui a été fait par les laboratoires sur les thématiques et les problématiques qui sont posées sur le terrain par rapport aux systèmes de production, d'irrigation et de valorisation des ressources naturelles et humaines.

Le ministre s'est ainsi exprimé lors d'une réunion qu'il a présidé en présence des cadres des institutions techniques et scientifiques relevant du secteur, consacré au rôle de cet encadrement dans l'accompagnement des producteurs, a indiqué la même source.

Cette rencontre à laquelle ont pris part les cadres centraux du ministère, a permis de débattre des questions liées aux réponses scientifiques et techniques que devraient donner ces structures aux problématiques posées dans tous les systèmes productifs (production, valorisation, commercialisation...).

Le ministre a, de même, appelé à mobiliser tous les moyens, notamment financier permettant à ces producteurs de savoir et d'innover d'élargir leur champs d'action à d'autres domaines tels que le conseil, la valorisation et la prestation et d'améliorer leurs capacités d'encadrement.

Le ministre a appelé à l'encadrement des structures techniques et scientifiques à travailler en synergie et en réseaux entre eux et avec les autres secteurs afin de pouvoir mobiliser des financements mixtes en ciblant des thématiques prioritaires.

Il a considéré qu'il est urgent de capitaliser le savoir faire, les connaissances et les expériences pour répondre aux besoins de modernisation des système de production, d'irrigation, d'exploitation du foncier et d'exploitation des ressources génétiques et biologiques, animales et végétales, ajoute-t-on de même source.

Le ministre a estimé que le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche est appelé à relever les défis de la sécurité alimentaire en mobilisant toutes les structures techniques et scientifiques du pays d'une manière optimale, lit-on encore dans le même communiqué.