Algérie: Souk-Ahras - Préserver le capital forestier et réhabiliter les arbres de liège

Souk-Ahras — Des plans de développement "prometteurs" ont été lancés en concrétisation à Souk-Ahras en vue de préserver le capital forestier, réhabiliter et mettre en valeur les arbres de liège, a-t-on appris mercredi, auprès de la conservation des forêts.

Dans ce sens, plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées pour "compenser" les centaines d'hectares d'arbres détruits durant les dernières années, par les feux ayant touché les forêts des communes d'El Machrouha, Henancha, Ain Zana, Ouled Idriss et Zaârouria, a rappelé la même source, ajoutant que ces opérations se poursuivent et visent également l'ouverture de pistes forestières à travers les communes de Ouilane, Lahdada, Ouled Moumène, Lakhdara, et M'daour

ouch et l'ouverture de tranchées anti-incendie dans la commune de Ouilane et à travers les communes de Ain Zana et El Machrouha sur un linéaire de 95km.

Ce programme de développement prévoit également plusieurs opérations pour distancer les arbres de lièges, l'ouverture de piste et tranchées pour protéger cet arbre des risques d'incendie et la plantation de différentes espèces d'arbres, selon la même source.

Les forêts de Souk-Ahras occupent une surface de 88.932 ha, soit 22% de la surface globale de la wilaya estimée à 436.000 ha, a-t-on rappelé précisant que les arbres de liège s'étendent sur 14.331ha répartis à travers les forêts d'Oued Bechih, Fedj Maktaâ et Oued Laghnam dans la commune d'El Machrouha et la forêts de Boumezrane à Ain Zana et la forêt Fedj Laâmad à Ouled Driss.

Ce capital forestier a largement contribué à la préservation des différentes espèces animales comme le lapin, la perdrix, la hyène, le sanglier et le cerf berbère, a-t-on noté.