Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club tourne décisivement le dos au titre !

Décidément, V.Club ne conservera plus son titre de champion de la Ligue nationale de football (Linafoot), édition 2018. Après avoir tergiversé face à Nyuki (1-2) et aussi devant Renaissance du Congo (0-0), l'équipe de "Bana Mbongo" a définitivement tourné le dos au titre ce mercredi 17 avril, après avoir été tenu en échec par Lubumbashi Sport, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Les trois dernières sorties ont été fatale pour cette équipe de V.Club qui a pourtant bien négocié sa saison depuis le début.

Alors que V.Club voulait à tout prix se refaire une santé après deux sorties manquées, Lubumbashi Sport, un peu comme Don Bosco il y a quelques années, a sorti ses muscles pour imposer un nul vierge (0-0), à V.Club bien que réduit à neuf sur terrain, y compris les 8 minutes additionnelles logiquement accordées suite aux multiples bourdes du gardien de but de cette équipe des Kamikazes. Comme contre Renaissance, V.Club a fouillé partout, dans les locaux du stade des Martyrs et même ailleurs, et n'a trouvé aucun but. Score du match 0-0. Une grande désolation pour les V.Clubiens qui assistent avec beaucoup d'impuissance au départ du titre, à destination de Lubumbashi.

Mazembe bat Nyuki 4-0

Pendant ce temps, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, les Corbeaux ont battu sans pitié, les Abeilles de Nyuki 4-0. Le TP Mazembe a été très agressif face à une équipe de Nyuki trop ambitieuse. Patou Kabangu a ouvert le score à la 21ème minute, Glody Likonza a signé un doublé à la 50ème et 90ème minute, et un autre but du fameux Jackson Muleka à la 66ème minute.

L'équipe de Butembo n'a pas pu réaliser son rêve, celui de battre de Mazembe. Pour rappel, au match aller, livré le 28 novembre, à Goma, les deux équipes s'étaient quittées par un score nul et vierge (0-0). Nyuki faut-il préciser n'était pas loin d'ouvrir le score dans ce match. C'est avec beaucoup de difficultés que Mazembe avait réussi à s'en sortir avec ce nul.

Par cette victoire, Mazembe totalise 67 points en 24 matches joués, et vient toujours en deuxième position derrière V.Club en pôle position avec 70 points, en 28 matches joués. V.Club ne reste pratiquement qu'avec un seul match, celui contre Mazembe, le classico congolais qui, jusqu'alors, n'a été que reporté. Il devient à ce jour sans impact, un match sans enjeu, conséquence du calendrier non respecté : de report en reports. D'autant plus que même si V.Club gagne, il ne sera plus champion cette année, c'est fini. Et même si Mazembe perd, il ne regrettera rien. On ne voit pas Mazembe perdre les trois de cinq matches qui lui restent. Certes, il n'y aura pas d'engagement dans ce classico. Une véritable leçon à la Linafoot.